Vàng 24K là gì?

Vàng 24K là dòng vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Chữ “K” trong vàng 24K là viết tắt của Karat – đơn vị dùng để đo hàm lượng vàng có trong hợp kim.

Theo quy ước, 24K tương ứng với mức vàng gần như nguyên chất hoàn toàn. Nhờ giá trị cao và khả năng giữ giá tốt, vàng 24K thường được sử dụng để chế tác trang sức cao cấp hoặc tích trữ dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi phục vụ nhu cầu đầu tư.

Vàng 24K còn gọi là vàng 9999. (Ảnh: Kim Ngọc Thủy)

Trên thị trường, vàng 24K còn được biết đến với nhiều tên gọi như vàng 9999, vàng ta, vàng ròng hay vàng 10 tuổi. Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng, ánh kim rõ và thường hơi ánh đỏ hơn so với các dòng vàng có pha hợp kim khác.

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất rất cao, vàng 24K có đặc tính mềm và độ dẻo lớn, dễ uốn và gia công thành nhiều hình dạng khác nhau. Thậm chí, chỉ với 1 chỉ vàng 24K, người ta có thể dát thành một lá vàng cực mỏng với diện tích lên tới khoảng 1m2.

Giá vàng nhẫn 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát, giá vàng nhẫn 24K hôm nay được các thương hiệu niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn 24K tại một số thương hiệu, cập nhật lúc 8h ngày 27/5/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 158.000.000 161.000.000 VNĐ/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 158.000.000 161.100.000 VNĐ/lượng Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 158.500.000 161.500.000 VNĐ/lượng Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) 158.500.000 161.500.000 VNĐ/lượng PNJ Nhẫn trơn PNJ 999.9 158.500.000 161.500.000 VNĐ/lượng Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 158.300.000 161.300.000 VNĐ/lượng

Lưu ý, giá vàng 24K liên tục biến động, người mua cần chủ động cập nhật giá thường xuyên tại các thương hiệu.

Có nên mua vàng 24K?

Theo các chuyên gia tài chính, vàng nhẫn 24K vẫn là kênh giữ tài sản an toàn trong dài hạn. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ thời điểm giao dịch để hạn chế rủi ro khi giá biến động mạnh.

Nếu mua với mục đích tích lũy lâu dài, người dân có thể chia nhỏ dòng tiền và mua theo từng đợt thay vì “xuống tiền” toàn bộ trong một lần. Điều này giúp giảm áp lực khi thị trường điều chỉnh.

Để mua được vàng 24K chuẩn, khách hàng nên chọn cửa hàng uy tín có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ đảm bảo nguồn gốc và chất lượng tuổi vàng. Không nên mua vàng vào thời điểm biến động giá mạnh. Thay vào đó, nên mua khi giá trên thị trường bình ổn.