Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm gần 5 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 9h15 sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước lao dốc theo đà giảm mạnh của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.831 USD/ounce, giảm 169 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Nguyên nhân là do đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định: "Giá năng lượng cao hơn do xung đột leo thang liên tục đang đổ thêm dầu vào lửa lạm phát. Đây là một lý do khiến Fed có thể không cắt giảm lãi suất, từ đó gây áp lực lên giá vàng".

Giá vàng trong nước hôm nay lao dốc. (Ảnh: Công Hiếu).

Trước những khó khăn ngày càng gia tăng, nhiều nhà phân tích thị trường cho rằng vàng không có hướng đi rõ ràng. Kim loại quý đã dần mất đi sức hấp dẫn của vai trò “nơi trú ẩn an toàn” và dường như vai trò này đã bị đồng USD chiếm lấy.

Đồng thời, giá dầu tăng cao tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, có thể buộc Fed với cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư khi giá vàng liên tục giảm, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - cho rằng, hiện giá vàng đang giảm mạnh, nhưng trong thời gian tới, diễn biến thị trường vẫn còn nhiều ẩn số địa chính trị khó lường.

Chính vì vậy, ông Huân cho rằng, chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư là cần phân định rất rõ ràng giữa việc đầu cơ và nắm giữ. Ở thời điểm này, việc "lướt sóng" ngắn hạn là vô cùng rủi ro và hoàn toàn không được khuyến khích. Giá vàng đang tiềm ẩn nguy cơ biến động và rung lắc rất lớn, chỉ cần một nhịp sụt giảm mạnh cũng đủ để gây ra tâm lý hoảng loạn, dẫn đến tình trạng bán tháo và cắt lỗ nặng nề đối với những người thiếu kiến thức, phương pháp và tính kỷ luật. Ngược lại, đối với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng lại được đánh giá là quyết định an toàn và khả quan.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cũng nhận định, trong ngắn hạn vàng sẽ biến động mạnh nên rất khó dự báo chính xác. Thậm chí giá vàng có thể tăng nhưng cũng có thể quay đầu giảm sâu chỉ trong 1 hay 2 tuần. Đặc biệt chiến sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao và nguy cơ lạm phát nhảy vọt tại nhiều nước.

Trong bối cảnh bất ổn cao và khó dự đoán như vậy thì nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn sẽ còn duy trì. Theo ông Hiếu, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

"Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro", ông Hiếu nhấn mạnh.