Giá vàng nhẫn 'bốc hơi' hơn 3 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày

(VTC News) -

Lúc 10h, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 167 - 170,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này thấp hơn tương ứng 2,8 - 2,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Còn so với giá niêm yết đầu giờ sáng nay thì mỗi lượng vàng giảm khoảng 700.000 đồng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn còn giảm mạnh hơn. Hiện SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 166,5 - 170 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn đầu giờ sáng qua 3,3 - 2,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh theo xu hướng chung trên thị trường thế giới. Hiện trên Kitco, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 4.794 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Theo nhiều nhà phân tích thị trường, mặc dù vẫn có thể lạc quan về vàng vì giá đã giữ vững mức hỗ trợ trên 4.600 USD/ounce nhưng vẫn cần thận trọng do hoạt động chốt lời và tình hình ngân sách khó khăn ở nhiều nước trong bối cảnh giá dầu vẫn cao.

Giá vàng giao ngay đã giảm hơn 8% kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026, do lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát và khiến lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao. Dù vàng được xem là kênh phòng ngừa lạm phát nhưng môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Tại Mỹ, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất 29% Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Trước khi xung đột xảy ra, thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm.

Ở trong nước, cùng với sự tác động của thị trường thế giới thì giá vàng đi xuống được cho là do nguồn cung kỳ vọng sắp tăng. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng và đơn vị này đang xem xét, sẽ công bố các đơn vị đủ điều kiện được cấp phép sản xuất vàng miếng.

Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng sẽ giúp tăng nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Theo Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cơ chế độc quyền vàng miếng được xóa bỏ. Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường trong nước tăng thêm nguồn cung, từ đó kéo giảm giá vàng trong nước.