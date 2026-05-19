Tăng 12 bậc, TP.HCM lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

(VTC News) -

Theo Báo cáo Chỉ số hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Toàn cầu 2026, do tổ chức StartupBlink công bố, TP.HCM tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu, và lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Đây là thứ hạng cao nhất của TP.HCM từ trước đến nay trên bảng xếp hạng StartupBlink. Như vậy, TP.HCM đã hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm 4 năm so với định hướng đến năm 2030.

TP.HCM lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Bên cạnh cột mốc Top 100 toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Trong bảng xếp hạng khu vực, mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp tại TP.HCM xếp thứ 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Fintech là lĩnh vực mạnh nhất của TP.HCM, xếp hạng 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu; blockchain xếp hạng 5 Đông Nam Á và hạng 70 toàn cầu.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM cũng xếp thứ 5 Đông Nam Á; mức độ trưởng thành của hệ sinh thái (Ecosystem Maturity) xếp thứ 2...

Theo StartupBlink, TP.HCM hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái. Điều này phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường.

TP.HCM cũng là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

TP.HCM xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.

Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của TP.HCM đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Thành phố đang liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo theo mô hình đối tác công – tư.

Việc TP.HCM vào Top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

"Vị trí thứ 98 toàn cầu là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và sự đồng hành của nhiều thành tố trong hệ sinh thái, từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý nhà nước.

Kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM đang có những chuyển biến tích cực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế", ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết.

Đây cũng là minh chứng cho định hướng nhất quán của TP.HCM trong việc xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.