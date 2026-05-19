Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can Mai Văn Hoàng (sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố 12, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.

Mai Văn Hoàng (áo xám, bên trái) mạo danh cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Mai Văn Hoàng, cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp cũ và xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk), Mai Văn Hoàng (vốn là lao động tự do) tự xưng là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp đến địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai (GULAND) để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như quy trình chính quy.

Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền, cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng từ 3 đến 4 tháng.

Bằng thủ đoạn này, Mai Văn Hoàng liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân ở xã Cư Kbang cũ (nay là xã Ea Rôk) để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như “hồ sơ đang xử lý”, “đang chờ ký”; “chờ nộp thuế” nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc trả lại tiền cho các nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đọc quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng.

Công an xã Ea Rôk đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết.