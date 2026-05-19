Xúc phạm khán giả, cầu thủ Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel nhận án phạt nặng

Ngày 19/5, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành quyết định xử phạt đối với cầu thủ Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel.

Hậu vệ này được xác định có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa với khán giả trong trận đấu gặp Thép Xanh Nam Định tại vòng đấu thuộc V.League 2025-2026 diễn ra ngày 17/5.

Theo quyết định số 496 của Ban Kỷ luật VFF, cầu thủ Đinh Viết Tú bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp. Án phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

VFF xác định cầu thủ của Thể Công Viettel đã có hành vi xúc phạm khán giả (giơ ngón tay giữa) trên sân Thiên Trường trong lúc trận đấu diễn ra, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận bóng đá.

Cầu thủ Đinh Viết Tú nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Nguồn: Facebook/Đinh Viết Tú)

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi nhiều đoạn video ghi lại phản ứng của Đinh Viết Tú lan truyền rộng rãi. Không ít cổ động viên Nam Định bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của hậu vệ sinh năm 1992.

Điều khiến vụ việc gây tranh cãi còn nằm ở chỗ anh là cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo Nam Định, tiền thân của Thép Xanh Nam Định hiện nay. Hậu vệ sinh năm 1992 được đôn lên đội một từ năm 2011 và có nhiều năm gắn bó với bóng đá thành Nam trước khi chuyển sang thi đấu cho Quảng Nam.

Năm 2022, anh quay trở lại khoác áo Nam Định, sau đó đầu quân cho Đông Á Thanh Hóa từ mùa giải 2023. Sau biến động lực lượng của đội bóng xứ Thanh cuối mùa 2024-2025, Đinh Viết Tú chia tay CLB và gia nhập Thể Công Viettel ở mùa giải 2025-2026.

Đinh Viết Tú là gương mặt giàu kinh nghiệm của Thể Công Viettel. Anh được đánh giá cao nhờ phong cách thi đấu máu lửa, ổn định ở hàng phòng ngự.

Việc hậu vệ này bị treo giò 3 trận sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nhân sự của đội bóng áo lính trong giai đoạn cuối mùa giải, khi cuộc đua vị trí trong nhóm dẫn đầu đang diễn ra quyết liệt.