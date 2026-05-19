HLV tuyển Brazil: Tôi cảm thấy tiếc cho Joao Pedro

Trong buổi họp báo ngày 19/5, HLV Carlo Ancelotti của đội tuyển Brazil giải thích lý do Joao Pedro không có tên trong danh sách dự World Cup 2026, thừa nhận ông cảm thấy tiếc cho tiền đạo này sau mùa giải được đánh giá tích cực ở cấp CLB.

“Tôi hiểu nhiều người cho rằng bóng đá châu Âu khác biệt và có cường độ cao hơn, nhưng chúng tôi phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Như chúng tôi từng nói từ trước, thi đấu bóng đá ở đây vô cùng khắc nghiệt. Cầu thủ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc, di chuyển liên tục, thời tiết nóng bức, vì vậy sẽ rất khó để so sánh. Bên cạnh đó còn là những đặc điểm cá nhân của các cầu thủ.

Tất nhiên, chúng tôi rất tiếc cho Joao Pedro. Với mùa giải mà cậu ấy đã có ở châu Âu, cậu ấy có lẽ xứng đáng có mặt trong danh sách này. Nhưng thật không may, với tất cả sự hiểu biết và tôn trọng, chúng tôi đã chọn một cầu thủ khác. Tôi rất tiếc cho Joao Pedro và những cầu thủ không thể góp mặt", HLV Carlo Ancelotti nói.

Việc Joao Pedro không có tên trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 trở thành một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của HLV Carlo Ancelotti.

Tiền đạo sinh năm 2001 chơi nổi bật trong màu áo Chelsea mùa này khi ghi 20 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 15 pha lập công tại Ngoại hạng Anh và 3 bàn tại Champions League (Cúp C1 châu Âu). Tuy nhiên, chừng đó dường như là chưa đủ để anh được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, HLV Ancelotti gọi tới 9 cầu thủ hàng tiền đạo cho đội hình Brazil. Trong số đó có Luiz Henrique, người đang thi đấu tại Nga, hay Gabriel Martinelli, cái tên chưa để lại nhiều dấu ấn mùa này. Dù vậy, Joao Pedro vẫn không được lựa chọn.

Trên trang Instagram cá nhân, Joao Pedro chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng hết sức mình trong mọi thời điểm. Không may, tôi đã không thể thực hiện được giấc mơ đại diện cho đất nước mình tại World Cup. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và tập trung, như tôi vẫn luôn cố gắng làm”.

Dù không giấu được sự tiếc nuối, tiền đạo người Brazil vẫn gửi lời động viên tới các đồng đội ở tuyển quốc gia. Anh cho biết sẽ dõi theo World Cup với tư cách cổ động viên và mong Brazil chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ sáu.

“Niềm vui và nỗi thất vọng vốn luôn là một phần của bóng đá. Từ giờ trở đi, tôi chúc tất cả những cầu thủ có mặt ở đó may mắn và tôi sẽ đóng vai trò một người hâm mộ, cổ vũ họ mang về danh hiệu thứ sáu cho nước nhà”, anh nói thêm.