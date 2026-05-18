Chi phí World Cup đắt đỏ, khách sạn Bắc Mỹ nguy cơ ế phòng

Theo AP, các khách sạn tại Bắc Mỹ chưa nhận được lợi ích kinh tế như kỳ vọng từ World Cup 2026, trong bối cảnh giải đấu còn chưa đầy 30 ngày nữa sẽ khởi tranh.

Theo khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Mỹ thực hiện hồi tháng 4, lượng đặt phòng tại phần lớn 11 thành phố đăng cai World Cup ở Mỹ thấp hơn dự đoán. Ở các thành phố như Kansas City, Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattle, nhiều khách sạn cho biết lượng khách đặt phòng thậm chí còn thấp hơn cả mùa du lịch thông thường. Trong khi đó, ở New York, Los Angeles, Dallas và Houston, lượng khách gần như không khác nhiều so với mọi năm.

Hiệp hội này cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến du khách dè dặt, như lo ngại về vấn đề đi lại, thời gian chờ xin visa Mỹ quá lâu, cùng giá vé xem giải đấu đắt đỏ.

“Tôi nghĩ ai cũng từng tin World Cup sẽ kéo theo lượng đặt phòng tăng đột biến. Nhưng với tình hình hiện tại ở Mỹ và trên thế giới, mọi chuyện đang diễn ra theo hướng khác”, ông Michael Black, quản lý khách sạn Cloud One tại Manhattan, cho biết.

Không chỉ Mỹ, Mexico - nước đồng đăng cai World Cup cùng Mỹ và Canada - cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo Hiệp hội Khách sạn Mexico, các khách sạn tại thủ đô Mexico City, nơi diễn ra trận khai mạc ngày 11/6, hiện mới kín khoảng 30-36% số phòng.

Sau khi lịch thi đấu được công bố, nhiều khách sạn lập tức tăng giá vì tin rằng người hâm mộ sẽ sẵn sàng trả giá cắt cổ để xem World Cup. Gần sân MetLife ở bang New Jersey, một khách sạn vốn tính giá chỉ khoảng 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) mỗi đêm đã nâng lên 800 USD vào những đêm diễn ra các trận đấu World Cup. Trước trận chung kết ngày 19/7, giá phòng thậm chí vượt mức 1.300 USD.

Ronan Evain, người đứng đầu tổ chức bảo vệ quyền lợi cổ động viên Football Supporters Europe, cho rằng nhiều người hâm mộ lâu năm vẫn đang chờ giá hạ xuống.

“Những ai quen đi xem các giải lớn đều hiểu giá kiểu này rồi cũng sẽ giảm. Nhiều chủ khách sạn thường hét giá quá cao, sau đó đến sát ngày lại phải cuống cuồng giảm giá”, ông nói.

Theo ông Evain, không ít cổ động viên đã chọn thuê nhà ở xa sân vận động hoặc dùng Airbnb và các nền tảng cho thuê ngắn ngày để tiết kiệm chi phí. Báo cáo từ AirDNA cho thấy lượng đặt thuê ngắn hạn tại các khu vực quanh Kansas City, Seattle, San Francisco, Dallas/Fort Worth và Miami/Fort Lauderdale đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuần trước, Airbnb cho biết World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành sự kiện có lượng khách lưu trú lớn nhất lịch sử của nền tảng này, vượt cả Olympic Paris 2024.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã bán được hơn 5 triệu vé trong tổng số hơn 6 triệu vé dự kiến cho toàn bộ 104 trận đấu. Tuy nhiên, giáo sư kinh tế Andrew Zimbalist của Smith College cho rằng những sự kiện lớn như World Cup thường khiến số lượng khách du lịch giảm đi.

“Khách xem bóng đá, tình trạng kẹt xe, giá cả leo thang và lo ngại an ninh có thể khiến khách công tác và khách du lịch thông thường ngại đến”, ông nói.

Ông Vijay Dandapani, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn New York City, cho biết lượng đặt phòng mùa hè tại thành phố này có tăng khoảng 10% so với năm ngoái, nhưng vẫn còn cách rất xa so với những gì FIFA và các nhà tài trợ từng hứa hẹn.

Tại Vancouver (Canada), nơi tổ chức 7 trận đấu, số lượng phòng được đặt hiện còn thấp hơn cùng kỳ năm trước. Dù vậy, ngành khách sạn địa phương vẫn tin rằng tình hình sẽ khởi sắc hơn khi giải đấu đến gần.

Ở Kansas City, nơi khoảng 90% khách sạn tham gia khảo sát cho biết lượng khách đặt phòng thấp hơn kỳ vọng, giới du lịch địa phương vẫn tin rằng thành phố sẽ đón lượng khách kỷ lục trong dịp World Cup.

“Mặc dù lượng khách chưa đạt như FIFA từng dự báo, chúng tôi vẫn nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực cho thời gian tới”, ông Derik Detter, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Visit KC nói.

Jon Bortz, Giám đốc điều hành tập đoàn Pebblebrook Hotel Trust, cũng cho rằng tình hình chưa đáng lo. Theo ông, lượng phòng tại nhiều thành phố đăng cai vẫn tăng so với năm ngoái, dù những nơi có nhiều trận cầu lớn như Boston thu hút nhiều khách hơn các thành phố ít trận hấp dẫn như San Francisco.

“Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy kết quả cuối cùng sẽ gây thất vọng. Vấn đề có lẽ chỉ là do nhiều người đã kỳ vọng quá cao", ông nói.