Khám, chăm sóc răng miệng cho học sinh Ninh Bình

Sáng 18/5, chương trình phối hợp công - tư chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường được triển khai tại Trường Tiểu học Đồng Du, xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của nhiều đơn vị y tế, giáo dục và doanh nghiệp.

Chương trình có sự hiện diện của ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Lê Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; ông Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cùng đại diện các sở, ngành, giáo viên và học sinh địa phương.

Toàn cảnh chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Trường Tiểu học Đồng Du.

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 21/5, chương trình sẽ khám sàng lọc bệnh răng miệng cho toàn bộ học sinh tại 9 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Song song với hoạt động khám, các đơn vị cũng tổ chức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên về vai trò của chăm sóc răng miệng đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Điểm nhấn của chương trình là sự đồng hành của Hội Đồng hương xã Bình Lục tại Hà Nội. Nhiều năm qua, hội duy trì các hoạt động hướng về quê hương thông qua hỗ trợ giáo dục, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Ông Trần Minh Hùng trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ Khuyến học Trường Tiểu học Đồng Du, lan tỏa tinh thần hướng về quê hương, chăm lo cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, thay mặt Hội Đồng hương Hà Nam tại Hà nội, ông Trần Minh Hùng, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Hà Nam tại Hà Nội, trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ học bổng cho Trường Tiểu học Đồng Du. Hội Đồng hương Hà Nam tại Hà Nội cũng trao thêm 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học của trường nhằm động viên học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Đại diện ban tổ chức cho biết mô hình phối hợp giữa ngành y tế, giáo dục và các tổ chức xã hội không chỉ giúp học sinh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sớm mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, nâng cao ý thức phòng bệnh ngay từ nhỏ.

Các đơn vị đồng hành chung tay vì sức khỏe học đường và tương lai thế hệ trẻ tại chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường.

Hoạt động khám và hỗ trợ học sinh tại Ninh Bình được kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích thêm nhiều nguồn lực xã hội chung tay chăm lo sức khỏe học đường và tương lai trẻ em địa phương.