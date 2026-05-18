Phát hiện ung thư từ vết đen ở móng tay

Người đàn ông hơn 60 tuổi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương sau nhiều năm xuất hiện một vệt nâu đen chạy dọc móng ngón tay cái bên phải. Ban đầu, ông nghĩ đây chỉ là sọc móng thông thường nên không đi kiểm tra.

Theo thời gian, vệt đen ngày càng rộng, lan sang vùng da quanh móng. Sáu tháng gần đây, móng tay bắt đầu biến dạng, tách móng, bề mặt sần sùi và gồ cao bất thường.

Tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, bệnh nhân được thăm khám và chỉ định soi da bằng Dermoscopy - kỹ thuật hỗ trợ phát hiện sớm ung thư da với độ nhạy cao. Kết quả hướng tới ung thư tế bào hắc tố.

Sau sinh thiết toàn bộ tổn thương, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực giai đoạn 1A. Đây là dạng ung thư da ác tính có khả năng di căn nhanh nếu phát hiện muộn. Hiện bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tổn thương và sức khỏe ổn định.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, ung thư hắc tố móng thường dễ bị bỏ sót vì biểu hiện ban đầu giống tụ máu do va đập hoặc nấm móng.

“Nhiều người nghĩ vệt đen sẽ mọc dài ra rồi cắt đi, nhưng thực tế tế bào ung thư nằm ở mầm móng nên dấu hiệu này không tự biến mất”, bác sĩ Quang nói.

Vệt đen dưới móng tay xuất hiện nhiều năm, không đau, khiến người đàn ông chủ quan. (Ảnh: BVCC)

Khác với nhiều bệnh lý da liễu gây đau hoặc khó chịu, ung thư hắc tố móng gần như không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Khi móng bắt đầu biến dạng, tổn thương lan rộng hoặc đổi màu đậm hơn, bệnh có thể đã tiến triển.

Ung thư tế bào hắc tố chỉ chiếm khoảng 5% các ca ung thư da nhưng được đánh giá nguy hiểm nhất do nguy cơ di căn cao. Ở châu Á, ung thư hắc tố vùng móng chiếm khoảng 25% tổng số ca ung thư hắc tố da, cao hơn nhiều so với tỷ lệ khoảng 3% ở châu Âu.

Bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như vệt đen rộng trên 3 mm, bờ không đều, màu sắc thay đổi theo thời gian hoặc lan ra vùng da quanh móng. Tình trạng móng xù xì, tách móng hay nổi gồ cũng là dấu hiệu cảnh báo cần đi khám sớm.

Theo chuyên gia, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị đúng phác đồ, ung thư hắc tố vẫn có tiên lượng tốt với tỷ lệ sống sau 5 năm cao. Tuy nhiên, khi đã di căn tới xương, não hoặc cơ quan nội tạng, việc điều trị sẽ phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều.