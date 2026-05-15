Hơn 76% bệnh nhân ung thư muốn kết hợp y học cổ truyền trong điều trị

Đây là thông tin được TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật của bệnh viện Ung Bướu năm 2026.

Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, để phù hợp với nhu cầu của người bệnh, bệnh viện đã phát triển khoa Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền nhằm phối hợp điều trị tích hợp cho bệnh nhân từ giai đoạn đầu đến chăm sóc hỗ trợ về sau.

Các phương pháp đang được áp dụng gồm châm cứu, xoa bóp, các bài thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe và giảm tác dụng phụ do điều trị ung thư gây ra

“Bên cạnh y học hiện đại, y học cổ truyền cũng được xem là hướng hỗ trợ tích cực cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt trong nâng cao thể trạng, tăng miễn dịch và giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy y học cổ truyền có thể điều trị khỏi ung thư. Do đó, người bệnh không nên bỏ ngang phác đồ điều trị hiện đại để chạy theo các bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng”, BS Tuấn nhấn mạnh.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BVCC)

TS.BS Diệp Bảo Tuấn cũng lưu ý người dân cần tỉnh táo trước những phương pháp chữa bệnh truyền miệng thiếu cơ sở khoa học. Người bệnh nên tìm đến các cơ sở y tế được cấp phép, tránh tốn kém quá mức cho các bài thuốc không rõ nguồn gốc hoặc mất công tìm đến những “thần y” chưa được kiểm chứng hiệu quả.

Theo số liệu Globocan 2022 công bố năm 2024, tỷ lệ mắc mới ung thư của Việt Nam chưa ở mức cao so với thế giới, tuy nhiên tỷ lệ tử vong lại khá cao.

Một nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy có đến 50-80% bệnh nhân đến bệnh viện khi ung thư đã ở giai đoạn 3 hoặc 4, khiến hiệu quả điều trị giảm và nguy cơ tử vong tăng cao.

Vì vậy, ngành y tế đang đẩy mạnh các chương trình khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí cho người dân.

Ca phẫu thuật ung thư buồng trứng thực hiện tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Danh dự Hội Ung thư Việt Nam cho biết: "Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học trên thế giới đã phân tích vô số con đường dẫn truyền tín hiệu và hành vi của tế bào ung thư, từ đó tích lũy được một kho dữ liệu khổng lồ. Điều quan trọng hiện nay không chỉ là phát hiện từng mảnh ghép riêng lẻ, mà là lắp ráp tất cả thành một bức tranh tổng thể, mạch lạc để hiểu rõ cách tế bào bình thường chuyển thành tế bào ung thư.

Đây chính là nền tảng quan trọng giúp y học hiện đại phát triển các liệu pháp điều trị mới, từ điều trị nhắm trúng đích, miễn dịch đến cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân ung thư trong tương lai”.

Theo các bác sĩ, khoảng 2/3 nguyên nhân gây ung thư xuất phát từ môi trường và lối sống nên hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Từ đó, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ mắc ung thư như hạn chế hút thuốc lá, giảm sử dụng rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên và ăn uống điều độ. Đồng thời, nên hạn chế các thực phẩm lên men, muối chua hoặc bảo quản lâu ngày vì có thể làm tăng nguy cơ gây bệnh nếu sử dụng kéo dài.

Bên cạnh đó, người dân cần khám sức khỏe định kỳ hằng năm để phát hiện bệnh sớm. Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như hút thuốc lá nhiều, sống trong môi trường ô nhiễm hoặc có người thân từng mắc ung thư cần được ưu tiên tầm soát sớm và theo dõi sát hơn nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.