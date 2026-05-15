Hà Nội quy hoạch mạng lưới giao thông liên vùng quy mô lớn chưa từng có

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được ban hành, các hành lang phát triển sẽ trở thành cấu trúc kết nối chiến lược giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, duyên hải và khu vực Tây Bắc.

Hành lang phía Bắc kết nối tới Thái Nguyên và cửa khẩu biên giới. Ở phía Bắc, Hà Nội sẽ hình thành không gian phát triển đô thị dọc trục Nhật Tân - Nội Bài và Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Đây được xem là hành lang chiến lược kết nối khu vực trung tâm với các đô thị Vĩnh Yên, Sông Công, Thái Nguyên trước khi mở rộng tới các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực cửa khẩu biên giới.

Theo định hướng quy hoạch, hành lang này sẽ phát triển mạnh về đô thị, công nghệ cao, logistics và công nghiệp điện tử, bán dẫn.

Trong đó, trục Nhật Tân - Nội Bài tiếp tục được xác định là cửa ngõ đối ngoại quan trọng và là một trong những “xương sống” phát triển mới của Hà Nội.

Hành lang phía Nam gắn với sân bay thứ hai. Ở phía Nam, không gian phát triển sẽ được mở rộng dọc trục Quốc lộ 1A, đường sắt quốc gia và cao tốc Bắc - Nam.

Hành lang này kết nối khu vực trung tâm với Thường Tín, Phú Xuyên và khu vực sân bay phía Nam trong tương lai.

Theo quy hoạch, khu vực Phú Xuyên sẽ trở thành cực phát triển công nghiệp và logistics mới của Hà Nội, đồng thời kết nối với Phủ Lý, Ninh Bình, Thanh Hóa và các tỉnh phía Nam.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây sẽ là hành lang kinh tế mới giúp giảm áp lực cho khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics về phía Nam Thủ đô.

Hình thành hành lang Đông - Tây kết nối Hải Phòng và Hòa Lạc. Ở hướng Đông - Tây, Hà Nội định hình không gian phát triển kết nối khu vực phía Đông với các cực tăng trưởng phía Tây thành phố.

Hành lang này gồm trục Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình và Quốc lộ 5 hướng Hải Phòng - Quảng Ninh ở phía Đông; đồng thời kết nối với Đại lộ Thăng Long, trục Hồ Tây - Ba Vì và đô thị Hòa Lạc ở phía Tây.

Theo định hướng quy hoạch, hành lang Đông - Tây sẽ trở thành trục phát triển chiến lược kết nối Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Các khu vực dọc tuyến được định hướng phát triển đô thị sáng tạo, logistics, công nghệ cao và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn.

Quy hoạch mới xác lập các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây và mạng lưới đường sắt liên vùng để mở rộng không gian phát triển của Hà Nội.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch lần này là định hướng phát triển hệ thống đường sắt vòng liên vùng theo mô hình “2 vòng - 7 tuyến”.

Theo quy hoạch, các tuyến đường sắt hướng tâm tốc độ cao sẽ kết nối với mạng lưới đường sắt vòng bám theo các tuyến vành đai, tạo khung vận tải khối lượng lớn cho toàn vùng Thủ đô.

Mạng lưới này cho phép luồng giao thông đi vòng ngoài, hạn chế xuyên tâm qua khu vực lõi đô thị lịch sử.

Hà Nội cũng định hướng hình thành các vành đai đường sắt kết nối cụm sân bay Nội Bài, Gia Bình và sân bay thứ hai phía Nam, đóng vai trò trung tâm trung chuyển cho mạng lưới đường sắt quốc gia.

Theo quy hoạch, các điểm giao cắt giữa đường sắt và các trục hướng tâm sẽ phát triển theo mô hình TOD liên vùng, tạo ra các cực đô thị mới gắn với giao thông công cộng.

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội dự kiến ưu tiên đầu tư đoạn vòng Bắc - Đông - Nam kết nối Nội Bài - Đông Anh - Gia Lâm - Hưng Yên - Phú Xuyên - Hòa Lạc - Sơn Tây nhằm giảm áp lực giao thông liên vùng cho khu vực trung tâm.