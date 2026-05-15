Mỹ nhân phim giờ vàng Việt Hoa cưới bạn học cùng lớp ở quê nhà

Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ cưới với ông xã - diễn viên Vương Trọng Trí. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ngày 10/5 tại Lào Cai nhưng gần đây mới công bố.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày trọng đại. Trong lễ cưới, Việt Hoa diện váy cưới trắng trễ vai với phần tùng váy bồng bềnh, được đính kết tinh tế trên toàn bộ thân váy. Cô kết hợp cùng khăn voan dài tối giản và bó hoa cưới đồng điệu với tổng thể trang phục. Sánh đôi bên cô dâu, chú rể Vương Trọng Trí xuất hiện lịch lãm trong bộ tuxedo đen cổ điển.

Không gian tiệc cưới được trang hoàng theo tông trắng chủ đạo với nhiều hoa tươi, mang phong cách thanh lịch và sang trọng. Dưới phần bình luận, đông đảo đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới cặp đôi diễn viên.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Độc Đạo, Cô Gái Nhà Người Ta hay Trở Về Giữa Yêu Thương. Năm 2025, cô và chồng cùng xuất hiện trong bộ phim giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Trong khi đó, diễn viên Vương Trọng Trí cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Nói Khi Yêu, Trạm Cứu Hộ Trái Tim hay gần đây là Không Giới Hạn.

Cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến bởi chuyện tình bền chặt, kín tiếng

Cả hai quen nhau từ thời còn học lớp Diễn viên kịch khóa 34 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việt Hoa từng tiết lộ những năm đầu nhập học, cô khá hướng nội nên gần như không trò chuyện với Trọng Trí. Phải đến năm thứ ba, khi cùng tham gia một trích đoạn trong kỳ thi học kỳ, cả hai mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và dần nảy sinh tình cảm.

Sau 5 năm yêu nhau, Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng lịch trình bận rộn nên cặp đôi nhiều lần hoãn kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô muốn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu cho ngày trọng đại và may mắn khi luôn nhận được sự thấu hiểu, đồng hành từ chồng. Với Việt Hoa, Trọng Trí không chỉ là bạn đời mà còn là người đồng nghiệp, chỗ dựa tinh thần để cô yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Cả hai hiện được nhiều khán giả yêu mến bởi chuyện tình bền chặt, kín tiếng nhưng luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.