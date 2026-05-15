Lý do Lâm Đồng thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược về thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, số GĐKLH: 893100060724, số lô: 10370725, NSX: 14/7/2025, HD: 14/1/2028 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu trên; thu hồi, trả về nhà phân phối và gửi báo cáo thu hồi về sở trước ngày 29/5/2026 (nếu có).

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên; thu hồi, trả về nhà phân phối và gửi báo cáo thu hồi về sở trước ngày 29/5/2026 (nếu có).

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh tăng cường công tác giám sát chất lượng thuốc và lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn, đặc biệt rà soát sản phẩm nêu trên.

Các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Kiểm tra – Pháp chế phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.