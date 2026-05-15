Dự án 'di dân lịch sử' ở Huế 'mắc kẹt' do hơn 500 hộ chưa giao mặt bằng
(VTC News) -
Dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đang "mắc kẹt" và ngổn ngang do còn hơn 500 hộ chưa bàn giao mặt bằng.
Dự án 'di dân lịch sử' khỏi Kinh thành Huế ngổn ngang vì vướng mặt bằng
Ra kế hoạch cưỡng chế rồi lại hoãn
Ngày 12/5, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) ra thông cáo báo chí về kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với nhiều hộ dân thuộc diện di dời bởi dự án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.
Theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện vào ngày 14/5 đối với 5 hộ dân tại tuyến đường Xuân 68, thuộc khu vực Eo Bầu, chưa chấp hành bàn giao mặt bằng dù được bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định.
Các trường hợp thuộc diện cưỡng chế gồm 5 hộ dân. Tổng diện tích đất bị thu hồi của 5 hộ dân này là gần 967,3m². Các cơ quan chức năng hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho toàn bộ các trường hợp này.
Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất kể trên bị hoãn với lý do: "Do điều kiện khách quan và nguyện vọng của các hộ gia đình nên UBND phường thông báo lùi thời gian cưỡng chế nói trên và sẽ có thông báo sau".