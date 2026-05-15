Mùa ROXMei 30 ngập tràn năng lượng tại ROX Group

(VTC News) -

Từ những bước chân đồng đội đến nhịp bứt tốc kinh doanh

Những ngày này, tinh thần thể thao và kết nối đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống ROX Group. Hàng nghìn cán bộ nhân viên (CBNV) cùng tham gia hoạt động chạy bộ hướng tới ROXMei 30 - một trong những điểm chạm văn hóa trong năm để cùng kết nối và nhìn lại hành trình phát triển của Tập đoàn.

CBNV ROX cùng nhau tham gia hoạt động chạy sau giờ làm.

Từ Hà Nội, TP.HCM đến các tỉnh thành nơi ROX hiện diện, dù đang làm việc, đi công tác hay tham gia teambuilding ở nước ngoài, người ROX vẫn bền bỉ ghi thêm từng kilomet mỗi ngày. Chỉ trong chưa đầy một tháng, dù chỉ tiêu chỉ là 30.000 km nhưng quãng đường hơn 42.000km, tương đương hơn một vòng quanh trái đất, đã được chinh phục, tạo nên một “đường chạy tập thể” đầy năng lượng hướng tới cột mốc 30 năm Kiến tạo - Vươn xa.

“30.000km có thể là một cột mốc nhưng điều khiến tôi xúc động hơn là cách mọi người cùng tạo nên hành trình ấy bằng sự bền bỉ, tinh thần đồng đội và nguồn năng lượng được tiếp nối sau mỗi ngày làm việc. Điều đẹp nhất không phải chúng tôi đã chạy được bao xa, mà là vẫn muốn tiếp tục chạy cùng nhau”, chị Hà Thu, nhân viên ROX Group, chia sẻ.

Ngoài những bước chạy gắn kết, nhiều nhân sự lại chọn bắt đầu ngày mới bằng việc đón bình minh cùng ROX. Có người thức dậy từ sớm ở Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư để ghi lại khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên trải lên mặt đường còn vương hơi sương. Có nhóm nhân sự cùng nhau ngắm mặt trời lên trong chuyến teambuilding ngoài biển. Và cũng có những kỹ sư đã quen với việc nhìn mặt trời mọc giữa những cánh đồng pin kéo dài tới tận chân trời.

Khoảnh khắc đón bình minh trở thành biểu tượng cho tinh thần luôn hướng về phía trước.

“Mỗi sáng nhìn nắng chiếu lên các tấm pin là biết hôm nay nhà máy sẽ có công suất tốt”, anh Nguyễn Viết Chuẩn, kỹ sư vận hành chia sẻ.

Anh kể về những ca trực sau mưa lớn, những lần cả đội kiểm tra hệ thống xuyên đêm để sáng hôm sau nhà máy vẫn vận hành đúng quy trình. Công việc không hào nhoáng nhưng giữa vùng đất đầy nắng và gió ấy, người ta cảm nhận rất rõ ý nghĩa “thuận ích” của việc mình đang làm.

Tinh thần hướng tới cột mốc 30 năm cũng lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp vận hành và kinh doanh của toàn hệ thống. Trên nhiều công trường, ánh đèn vẫn sáng xuyên đêm để kịp tiến độ các dự án trọng điểm…

Giữa guồng quay ấy là những cuộc họp kéo dài đến đêm muộn, những nhân viên kỹ thuật - vận hành luôn sẵn sàng có mặt giải quyết vấn đề cho cư dân các khu đô thị hay những kỹ sư vẫn bám công trường khi thành phố đã lên đèn... Không khí hướng tới ROXMei 30 vì thế không chỉ hiện diện trong các hoạt động tập thể, mà còn lan tỏa trong nhịp làm việc đầy năng lượng của người ROX mỗi ngày.

Mạch nguồn nuôi dưỡng năng lượng kết nối

Đằng sau bầu không khí sôi động của mùa ROXMei 30 là “mạch nguồn” văn hóa ROX - chất keo gắn kết đội ngũ, tạo ra sự đồng thuận về nhận thức, tư duy, và hành động, thúc đẩy tinh thần chủ động.

Sau ba thập kỷ phát triển, ROX Group không chỉ mở rộng hệ sinh thái kinh doanh mà còn từng bước hình thành một bản sắc riêng: một môi trường đề cao tinh thần học hỏi, sự kết nối và những giá trị sống tích cực.

Một khóa đào tạo cho CBNV tại ROX Group.

Tại ROX Group, “sống đẹp” không dừng ở một giá trị văn hóa - thương hiệu trừu tượng mà hiện diện trong cách con người đối đãi với nhau mỗi ngày, trong tinh thần đồng hành cùng khách hàng và cả cách doanh nghiệp theo đuổi những giá trị phát triển bền vững. Sự sẻ chia giữa đồng nghiệp, văn hóa học tập, đến những hoạt động chăm sóc thể chất và tinh thần cho nhân sự, chia sẻ yêu thương cùng cộng đồng… tất cả lặng lẽ bồi đắp nên nguồn năng lượng nội tại của tổ chức.

Một điểm thú vị trong văn hóa ROX là “ROX Lệ” - bộ quy tắc nội bộ mô phỏng các hành vi lệch chuẩn bằng những hình tượng hóm hỉnh như “Thần gió”, “Biên kịch”, “Bò né”… Thay vì những quy định khô cứng, cách gọi gần gũi này giúp người ROX dễ nhận diện các hành vi chưa phù hợp, tạo ra “ngôn ngữ chung” để ứng xử và phối hợp hiệu quả hơn trong công việc hằng ngày.

Gắn bó với ROX Group suốt 10 năm và đồng hành qua nhiều hoạt động lớn nhỏ, được trải nghiệm ở nhiều vai trò khác nhau, điều chị Mai Điệp cảm nhận rõ nhất là tinh thần luôn được khuyến khích để phát triển và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

“Điều mình thích ở đây là lãnh đạo luôn sẵn sàng thay đổi và thử cái mới. Các anh chị quản lý liên tục học hỏi, cập nhật tư duy và thúc đẩy chuyển đổi, đồng nghiệp cũng luôn học cái mới nên bản thân mình không thể đứng yên”, Mai Điệp chia sẻ.

Từ các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất, hoạt động tinh thần, đào tạo nội bộ đến những không gian để nhân viên thể hiện bản thân và gắn kết tập thể, ROX Group đang xây dựng môi trường làm việc mà mỗi cán bộ nhân viên đều có thể tìm thấy năng lượng tích cực và cảm giác thuộc về. Nhờ vậy, ROX Group nhiều lần được Anphabe vinh danh là doanh nghiệp có “Nguồn nhân lực hạnh phúc”.

Với nhiều người ROX, giá trị lớn hơn những danh hiệu là cảm giác mỗi ngày đi làm không chỉ để hoàn thành công việc, mà còn để cùng nhau tạo nên một hành trình nhiều cảm hứng. Có lẽ vì thế mà sau 30 năm, điều ROX Group kiến tạo không chỉ là một hệ sinh thái đang vươn xa, mà còn là một tập thể ngày càng “đẹp” hơn trong cách sống, “chất” hơn trong tư duy để cùng nhau tạo ra nhiều giá trị tích cực “nâng tầm” phong cách sống của cộng đồng.