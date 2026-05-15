Trốn truy nã quốc tế, người đàn ông Hàn Quốc bị bắt tại khách sạn ở Đà Nẵng

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện bàn giao đối tượng Joo Young Su cho cơ quan chức năng Hàn Quốc tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Joo Young Su bị bắt khi du lịch ở Đà Nẵng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận được công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên Joo Young Su (SN 1979) theo thông báo truy nã đỏ Interpol vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh và theo dõi di biến động của đối tượng trên địa bàn. Qua công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn và nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Joo Young Su đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại TP Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tiến hành xác minh thông tin liên quan.

Kết quả xác minh, cơ quan công an phát hiện tại khách sạn trên địa bàn xã Duy Nghĩa có một công dân Hàn Quốc tên Joo Young Su đang cư trú với mục đích du lịch. Đến ngày 11/5, qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, lực lượng công an xác định chính xác đây là đối tượng bị truy nã quốc tế nên đã phối hợp bắt giữ.

Cách đây 1 tháng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Wang Hua (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc) cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, cuối tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận các văn bản đề nghị phối hợp xác minh từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an liên quan đến đối tượng truy nã Wang Hua. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Wang Hua đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại TP Đà Nẵng.

Đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Ngũ Hành Sơn xác minh thông tin và phát hiện Wang Hua đang cư trú tại một căn hộ thuộc chung cư trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn với mục đích du lịch. Đến ngày 8/4, qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác định chính xác đây là kẻ trốn truy nã, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Wang Hua thừa nhận toàn bộ thông tin nhân thân phù hợp với lệnh truy nã.