Người đàn ông Trung Quốc trốn truy nã, bị bắt khi du lịch Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Wang Hua (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc) cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ khi du lịch tại Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 31/3, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận các văn bản đề nghị phối hợp xác minh từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an liên quan đến đối tượng truy nã Wang Hua.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Wang Hua đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại TP Đà Nẵng.

Đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Ngũ Hành Sơn xác minh thông tin và phát hiện Wang Hua đang cư trú tại một căn hộ thuộc chung cư trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn với mục đích du lịch.

Đến ngày 8/4, qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác định chính xác đây là kẻ trốn truy nã, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Wang Hua thừa nhận toàn bộ thông tin nhân thân phù hợp với lệnh truy nã.

Hai tháng trước, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để xử lý theo quy định pháp luật.

Hai kẻ bị bắt giữ gồm Jo Jungwoo (SN 1999) và Sim Hyeonjoon (SN 2002), cùng mang quốc tịch Hàn Quốc.

Theo hồ sơ truy nã, từ ngày 16/7/2024 đến 10/9/2025, Jo Jungwoo giữ vai trò Tổng giám đốc một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thực hiện 691 lượt cho vay với lãi suất lên tới 49,101%, thu lợi bất chính vượt mức lãi suất cho phép.

Trong khi đó, Sim Hyeonjoon là thành viên của tổ chức này, đã thực hiện 503 lượt cho vay từ ngày 1/2/2025 đến 10/9/2025, với lãi suất từ 28,08% đến 49,101%, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật Hàn Quốc.

Ngày 25/11/2025, Tòa án chi nhánh Ansan (thuộc Tòa án quận Suwon, Hàn Quốc) đã ra lệnh bắt giữ 2 đối tượng trên. Đến ngày 9/1/2026, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ toàn cầu.

Đầu tháng 1/2026, sau khi nắm được thông tin Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đang lẩn trốn tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục Đối ngoại (Bộ Công an) triển khai các biện pháp xác minh, theo dõi.

Đến ngày 8/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đồng Nguyên. Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.