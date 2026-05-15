Người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại Khánh Hòa với vết thương ở ngực

Sáng 15/5, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, tử vong do mất máu cấp.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khuya 12/5, một nam thanh niên cùng bà T. đi xe máy đến thuê phòng số 4 tại nhà nghỉ K.V., thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi để nghỉ qua đêm.

Đến trưa 13/5, cả hai ra ngoài mua cơm mang về phòng ăn và mua gần 20 lon bia tại nhà nghỉ để sử dụng. Tối cùng ngày, nam thanh niên một mình điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ, để lại người phụ nữ trong phòng.

Chiều 14/5, thấy khách thuê phòng nhiều giờ không ra ngoài, gọi cửa không phản hồi, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong trên giường nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên đi cùng nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tháng 9/2025, tại phường Ninh Hòa cũng phát hiện 1 nam và 1 nữ, tử vong trong cùng một phòng ở một nhà nghỉ đường Nguyễn Trường Tộ.

Một người dân địa phương cho biết, đôi nam nữ này từ nơi khác đến thuê phòng tại nhà nghỉ. Trưa 18/9, người quản lý nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn phòng cho thuê. Khi chạy đến nơi, quản lý nhà nghỉ phát hiện đôi nam nữ có nhiều vết máu.