Mỹ nhân phim giờ vàng VTV sắp lên xe hoa là ai?

Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ loạt ảnh trong buổi thử áo dài cưới cùng chồng là diễn viên Trọng Trí kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Chúng em đã sẵn sàng rồi”.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên diện hai mẫu áo dài cưới tông trắng và đỏ, được đính kết cầu kỳ. Cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc thanh lịch để tôn vẻ dịu dàng. Ông xã Trọng Trí cũng thử hai thiết kế áo dài trắng đồng điệu với vợ. Cả hai thoải mái tạo dáng, luôn giữ nụ cười rạng rỡ trong suốt buổi thử đồ.

Nữ diễn viên Việt Hoa chia sẻ ảnh thử áo dài cưới cùng ông xã Trọng Trí.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả. Không ít khán giả mong chờ đám cưới chính thức của hai diễn viên sau nhiều năm gắn bó.

Lễ ăn hỏi của Việt Hoa và Trọng Trí sẽ diễn ra ngày 7/3 tại tư gia nhà gái ở Lào Cai. Sau đó, cặp đôi dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 5 để mời bạn bè, đồng nghiệp tới chung vui.

Được biết cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức hôn lễ phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lịch làm việc dày đặc của cả hai. Cặp đôi từng thực hiện bộ ảnh cưới vào năm 2022.

Nữ diễn viên Việt Hoa và diễn viên Trọng Trí cùng sinh năm 1996. Chuyện tình của hai diễn viên bắt đầu từ thời còn học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Cả hai học cùng lớp nhưng phải đến năm thứ ba mới thân thiết khi cùng thực hiện một trích đoạn thi học kỳ. Từ đó, họ dần nảy sinh tình cảm và gắn bó cho tới nay.

Cặp đôi trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành trước khi về chung một nhà. Trên trang cá nhân, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021.

Hiện nay, cả hai là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim giờ vàng. Nếu Việt Hoa ghi dấu với các bộ phim như Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không hay Độc đạo thì Trọng Trí cũng góp mặt một số dự án truyền hình như Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu và Trạm cứu hộ trái tim.

Cặp đôi cũng từng có dịp đóng chung trong bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng cuối năm 2025, trong đó Việt Hoa đảm nhận vai nữ chính còn Trọng Trí vào vai bạn của nhân vật ''tổng tài'' do Denis Đặng thủ vai.