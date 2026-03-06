Đăng tin sai sự thật về bầu cử, 2 người dân ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt hành chính hai cá nhân vì đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hai người bị xử phạt là N.Đ.T (SN 1965, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và N.X.C (SN 1963, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Cơ quan Công an đã xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng. (Ảnh: BHT)

Theo cơ quan chức năng, qua quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng, lực lượng an ninh phát hiện hai tài khoản Facebook cá nhân đăng tải và tham gia bình luận, chia sẻ các nội dung có thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử. Một số nội dung được lan truyền từ bài viết mang tính kích động của các đối tượng chống phá ở nước ngoài.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, hai người này thừa nhận đã đăng và chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng nguồn, dẫn đến việc phát tán nội dung sai sự thật trên mạng xã hội. Sau khi được giải thích, họ đã chủ động gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Ngày 5/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ đăng tải những nội dung đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống để tránh vi phạm pháp luật.