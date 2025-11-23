Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 52 tài khoản đăng tin sai sự thật về tình hình bão lũ

(VTC News) -

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện và xử lý 52 tài khoản (trên Facebook, TikTok...) có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Các chủ tài khoản này lợi dụng tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk để tung tin thất thiệt, hình ảnh cắt ghép sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Một trường hợp đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội được mời lên Cơ quan Công an làm việc. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền phạt lên tới 37,5 triệu đồng; yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 tài khoản.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, cơ quan công an cũng làm việc với các KOL (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương. Lực lượng chức năng yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.

Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin, trước những thông tin xấu độc trên, người dân cần tỉnh táo, lựa chọn thông tin tích cực để không bị nhầm tưởng, thay vào đó phải cảnh giác và kiên quyết phản bác những luận điệu xuyên tạc, phá hoại.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai của tỉnh.

Tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình bão lũ để trục lợi hay kích động chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thượng tá Nguyễn Huy Nam thông tin.

Tình hình mưa lũ tại các khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp trong những ngày qua.

Sáng cùng ngày, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã chia sẻ tâm thư trên trang Facebook cá nhân về tình hình lũ lụt trên địa bàn xã cùng công tác khắc phục hậu quả.

Trong tâm thư, ông Phương Văn Lành nhấn mạnh, trên mạng xã hội có những thông tin sai sự thật về số người chết, xuyên tạc công tác ứng phó mưa lũ của bà con Nhân dân xã Hoà Thịnh và các cấp, các ngành. Cũng có các bình luận ác ý về cá nhân ông và các lãnh đạo các cấp trên mạng xã hội liên quan công tác ứng phó mưa lũ.

"Con gái tôi còn nhỏ khi đọc được các bình luận nói bố trên mạng xã hội đã khóc rất nhiều vì những người đó chưa hiểu hết về tôi. Nhưng với tôi những lời đó chỉ là miệng đời, không sao cả, tôi không quan tâm.

Điều tôi quan tâm là đã cứu được bao nhiêu người dân, giúp được bao nhiêu hộ gia đình trong mưa lũ và đang ra sức cùng bà con Hoà Thịnh khắc phục hậu quả", ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng uỷ xã Hòa Thịnh viết.