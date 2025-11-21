Bác tin đồn axit tràn ra biển ở Đắk Lắk làm chết nhiều thợ lặn

(VTC News) -

Sáng 21/11, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có người chết vì dính axit sunfuric trong nước lũ khi lặn vớt tôm hùm ở khu vực Sông Cầu (Phú Yên cũ). Tuy nhiên, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin này không chính xác.

Trước đó, chiều 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông tin cảnh báo, nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric. Đặc điểm nhận biết là thùng loại 20 lít, màu xanh và xám.

"Đây là axit đặc biệt nguy hiểm. Đề nghị người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý", Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin được xác thực về việc axit sunfuric tràn ra khỏi can chứa gây chết người.

Thông tin axit sunfuric tràn ra biển ở Đắk Lắk làm chết nhiều thợ lặn là sai sự thật

Ngoài thông tin kể trên, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khẳng định, thông tin vỡ đập Đồng Cam (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) được đăng tải trên mạng xã hội là bịa đặt, sai sự thật. Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xác minh, xử lý nghiêm người tung tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trường Thi - Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho biết, đập Đồng Cam vẫn an toàn, không có bị vỡ. Theo ông Thi, mưa lũ khiến 80% nhà dân trên địa bàn xã bị ngập. Hiện địa phương đang phối hợp triển khai ứng cứu người dân và tiếp tế lương thực các vùng bị cô lập.

Trước đó, ngày 20/11, cũng có tin đồn đập thủy điện Buôn Tua Srah (Đắk Lắk) đang không an toàn, gây hoang mang cho người dân vùng hạ du. Vì vậy, nhiều hộ dân vùng trũng thấp tại xã Nam Ka sơ tán lên vùng cao, dựng lều, bạt trên xe công nông để tránh trú.

Theo thông báo ngày 21/11 của Công ty thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý, vận hành thủy điện buôn Tua Srah), tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn, ổn định. Các chế độ vận hành như hạ thấp mực nước hồ, cắt, giảm lũ cho hạ du đều được thực hiện theo đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và giảm lũ tối đa cho vùng hạ du.

Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ lớn chưa từng thấy

Hiện nay, lưu lượng về hồ thủy điện Buôn Tua Srah giảm xuống dưới ngưỡng gây lũ, đang tiếp tục điều tiết giảm lũ cho hạ du. Công ty thủy điện Buôn Kuốp cho biết luôn sẵn sàng bố trí xe, đưa lãnh đạo địa phương và các hộ dân quan tâm đi kiểm tra hiện trạng công trình. Qua đó, sẽ có thông tin chính xác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định đời sống của nhân dân vùng hạ du, không lan truyền những tin đồn thất thiệt.

Theo ông Nguyễn Chí Luận - Chủ tịch UBND xã Nam Ka (Đắk Lắk) do sợ thủy điện Buôn Tua Srah xả nước, gây lũ lụt nên chiều 20/11, bà con sơ tán lên vùng cao. Khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cùng phía công ty thủy điện tới thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hướng dẫn bà con. Theo ông Luận, đến sáng nay, nước lũ không dâng, bà con trở về nhà lao động sản xuất bình thường.