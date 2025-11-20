Đóng

Thót tim cảnh giải cứu cả chục người ôm trụ điện giữa dòng lũ ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Cả chục người ở xã Tây Hoà, tỉnh Đắk Lắk bị nước lũ cuốn trôi, may mắn bám vào trụ điện cả đêm, đến trưa nay 20/11 đã được giải cứu an toàn.

Hồng Thắm
