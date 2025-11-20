Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

6 tỉnh miền Trung đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (từ 17h ngày 19/11 đến 17h ngày 20/11), mưa to đến rất to bao trùm các địa phương từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Lâm Đồng. Lượng mưa quan trắc được tại Núi Thành (Đà Nẵng) 140mm; Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 146,8mm; Đạ Chais 2 (Lâm Đồng) 155,6mm; Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 230mm; Sông Hinh (Đắk Lắk) 334,2mm... Đặc biệt tại Suối Sung - Hoa Sơn(Khánh Hoà), lượng mưa lên tới 673,8mm trong 24 giờ.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, mưa vẫn tiếp tục trút xuống các địa phương trên, lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Các xã, phường nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới. (Nguồn: NCHMF)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh, thành này.

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở tại miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo đó, lúc 22h30 ngày 16/11, xe khách hãng Phương Trang chạy tuyến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Quảng Ngãi, khi đến đoạn qua đèo Khánh Lê (khu vực Nam Khánh Vĩnh) bị đất đá từ trên núi sạt lở đè trúng khiến 6 người chết, 19 người bị thương.

Khoảng 15h cùng ngày, mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra, xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng bị sạt lở. Lượng lớn đất đá trút ào ạt xuống mặt đường Quốc lộ 40B. Thời điểm xảy ra sạt lở, có khoảng 5-6 người chạy xe máy di chuyển qua khu vực trên. Khi nhận thấy dấu hiệu đất đá trượt xuống từ phía taluy dương, người đi đường chủ động bỏ lại xe máy và tháo chạy thoát thân. Nhờ vậy, khi đất đá ào ạt trút xuống mặt đường đã không gây thiệt hại về người.

Chiều 19/11, ông D. (ở đường số 10, Dốc Tình, xã Lạc Dương), làm việc trong nhà kính trồng hoa. Do trời mưa lớn, bờ taluy sau nhà kính sạt lở, vùi lấp người đàn ông này. Sau nhiều giờ đào bới tìm kiếm, đến 11h26 ngày 20/11, lực lượng cảnh sát cơ động tìm thấy thi thể ông D. bị chôn vùi dưới lớp đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đêm 19/11, khu vực Km226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị sụt lún nghiêm trọng. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Trước đó, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Ngoài 3 người bị vùi lấp, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy).

Lũ lớn, mưa to vẫn hoành hành gây ngập lụt diện rộng

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao, người dân miền Trung còn đối mặt ngập lụt diện rộng khi lũ lớn, mưa to vẫn đang hiện hữu.

Theo đó, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang duy trì ở mức đỉnh; sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên. Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), sông Kôn (Gia Lai), các sông ở TP Huế và Đà Nẵng đang xuống.

Lúc 14h ngày 20/11, mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn là 37,76m, trên báo động (BĐ)3 3,26m; tại trạm Phú Lâm 4,88m, trên BĐ3 1,18m, dưới lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) 0,33m; sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,77m, trên BĐ3 1,07m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,19m.

Cùng thời điểm này, mực nước trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 11,65m, trên BĐ3 0,65m; sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 4,85m, trên mức BĐ3 0,35m; sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 424,32m, trên BĐ3 0,32m...

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 đến trên BĐ2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục duy trì ở mức cao từ mức BĐ3 đến trên BĐ3; các sông khác ở Đắk Lắk sẽ xuống và ở mức BĐ1-BĐ2. Lũ trên các sông từ TP Huế đến TP Đà Nẵng dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tiếp tục diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với tổ hợp thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Rủi ro thiên tai do lũ tại các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa là cấp 3.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 150mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 20/11 ngày 21/11, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa dồn về chiều và tối).

Đêm 22/11 và ngày 23/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh.