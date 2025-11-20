Đắk Lắk và Khánh Hoà vẫn là tâm điểm mưa lớn, nhiều sông lũ vượt đỉnh lịch sử

(VTC News) -

Đêm qua và sáng sớm nay (20/11), ởTP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Đặc biệt, người dân sống tại phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa phải trải qua thêm một đêm khó khăn khi mưa to đến rất to bủa vây. Lượng mưa trong 8 giờ (từ19h ngày 19/11 đến 3h ngày 20/11) có nơi trên 160mm như: trạm Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) 184,8mm; trạm Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 168.4mm… Trong đó, trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) lượng mưa lên tới 324,2mm.

Dự báo từ nay đến hết ngày 20/11, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hứng chịu mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, nhưng một số điểm có thể xuất hiện mưa rất to, vượt mức 150mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa cũng ghi nhận diễn biến mưa tương tự, tuy nhiên, cường độ mưa tại đây dự báo cao hơn, lượng mưa dao động 70-150mm, thậm chí có nơi mưa rất to, vượt ngưỡng 200mm.

Cũng trong khoảng thời gian trên, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa vẫn là tâm điểm mưa lớn ở miền Trung trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua do tác động của tổ hợp nhiễu động gió đông và không khí lạnh tăng cường. Khu vực này mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có thể vượt mức 450mm.

Ngày và đêm 22/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân không nên chủ quan, bởi sau nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ sụt lún, sạt trượt vẫn có thể xảy ra tại nhiều sườn núi, taluy dương và ven các tuyến đường đèo.

Không chỉ miền Trung, trong ngày và đêm 20/11, Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, nhưng cục bộ có nơi mưa to vượt 50mm, tập trung nhiều vào chiều và tối. Dù không gây ngập lụt nghiêm trọng như ở miền Trung, nhưng mưa dông kèm lốc, sét luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là đối với các hoạt động giao thông và sinh hoạt ngoài trời.

Mưa trắng trời suốt nhiều ngày, miền Trung còn đối mặt với nước lũ dâng cao. Lúc 1h hôm nay, mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn (Đắk Lắk) là 40,99m, trên báo động (BĐ)3 6,49m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) 1,09m; tại trạm Phú Lâm 5,36m, trên BĐ3 1,66m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) 0,15m. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,62m, trên BĐ3 0,92m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04m.

Nhiều sông, mực nước vượt BĐ3 như sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 12,68m, trên BĐ3 1,68m; trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 4,66m, trên mức BĐ3 0,16m; sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 8,95m, trên BĐ3 0,95m.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Không chỉ ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Khánh Hòa, các địa phương này còn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.