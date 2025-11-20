Lũ lịch sử ở Đắk Lắk khiến 7 người chết, 2 người mất tích.

(VTC News) -

Trong số 7 người chết trong lũ có 2 trường hợp chưa xác định danh tính và nguyên nhân.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh ba địa bàn gồm Đông Hòa, Tây Hòa và Phú Hòa là trọng tâm cứu hộ, bởi nước hạ lưu sông Ba chưa xuống, trong khi thượng lưu tiếp tục đổ về. Các điểm nóng là thôn Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Hòa Thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hồ phía thượng nguồn vẫn xả với lưu lượng lớn, dự kiến đến cuối ngày hôm nay mực nước mới hạ dần.

Từ nhánh sông Kỳ Lộ, nước đã có dấu hiệu giảm; Đồng Xuân rút khoảng 2m; Tuy An giảm 1,5 m so với hôm qua (19/11).

Công an và quân đội được điều động tập trung 70% quân số và phương tiện cho ba địa bàn trọng điểm, trong đó hơn 110 cano được phân bổ chủ yếu cho hướng Tây để cơ động cứu nạn. 3 tổ công tác được lập và tăng cường xuống 6 địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Các lực lượng được yêu cầu sử dụng cano nhỏ để luồn lách vào các khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn người lái trong điều kiện nước chảy xiết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhấn mạnh ưu tiên nhất lúc này là phải dồn toàn lực cứu người dân còn mắc kẹt trong các vùng ngập lụt và điều phối lương thực, thực phẩm để đảm bảo cho người dân không bị đói.

“Trong ngày nay vẫn phải ưu tiên cho việc cứu dân và hỗ trợ lương thực khẩn cấp cho dân. Nhánh sông Kỳ Lộ thì nước đã xuống, cho nên ưu tiên là tiếp tục cứu người còn mắc kẹt trên các mái nhà; thứ hai nữa là tập trung hỗ trợ lương thực thực phẩm để cho người dân ổn định", lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm.