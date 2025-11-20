Đóng

Lũ dị thường, vượt đỉnh lịch sử: Trắng đêm giải cứu người mắc kẹt

(VTC News) -

2 sông tại Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện lũ vượt mức lịch sử, nhiều khu dân cư bị cô lập, lực lượng chức năng trắng đêm sơ tán, hỗ trợ người dân.

Nhóm phóng viên
