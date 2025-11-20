Quân đội điều trực thăng, máy bay không người lái cứu dân vùng lũ ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 20/11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, UBND tỉnh Đắk Lắk họp chỉ đạo triển khai, ứng phó và khắc phục mưa lũ tại địa phương.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các lực lượng, đơn vị đang dốc sức hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, xung yếu đến nơi an toàn. Quân số cứu hộ và trang thiết bị như ca nô, áo phao… được tăng cường.

Hiện tại các đơn vị đang huy động lực lượng, khoanh vùng những nơi bị thiệt hại nặng cô lập để cấp phát lương thực, thực phẩm khô.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, UBND tỉnh Đắk Lắk họp chỉ đạo triển khai, ứng phó và khắc phục mưa lũ

"Đối với việc vận chuyển hàng cứu trợ bằng máy bay trực thăng, chúng tôi đã làm việc với Sư đoàn không quân 372 và 370 của Quân chủng Phòng không - Không quân và trực thăng sẽ bay về sân bay Phú Yên cũ. Thiết bị drone (máy bay không người lái) cũng sẵn sàng đến 9h sáng nay sẽ đến. Về việc thả hàng cứu trợ bằng trực thăng, hiện gió khá lớn, khi nào thời tiết ổn định sẽ thực hiện", Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải cũng đề nghị người dân, địa phương, các lực lượng tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời địa phương phải cho phát máy nổ, máy phát điện tại các trụ sở để các lực lượng chức năng, người dân có thể sạc điện thoại tiện cho việc liên lạc, cũng như tăng thêm máy bộ đàm cầm tay.

Trong ngày 19/11, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, lực lượng dân quân tự vệ, cùng với công an và các đơn vị đứng chân trên địa bàn được huy động với phương tiện cơ động gồm 11 xuồng, 9 xe ô tô, hàng chục ca nô, xe tải chuyên dụng... để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn giúp dân vùng lũ.

Người dân vùng lũ Đắk Lắk ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ giữa đêm mưa rét

Người dân sống tại phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa phải trải qua thêm một đêm khó khăn khi mưa to đến rất to bủa vây.

Lượng mưa trong 8 giờ (từ19h ngày 19/11 đến 3h ngày 20/11) có nơi trên 160mm như: trạm Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) 184,8mm; trạm Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 168.4mm… Trong đó, trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) lượng mưa lên tới 324,2mm.

Dự báo từ nay đến hết ngày 20/11, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hứng chịu mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, nhưng một số điểm có thể xuất hiện mưa rất to, vượt mức 150mm.

Phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa cũng ghi nhận diễn biến mưa tương tự, tuy nhiên, cường độ mưa tại đây dự báo cao hơn, lượng mưa dao động 70-150mm, thậm chí có nơi mưa rất to, vượt ngưỡng 200mm.

Cũng trong khoảng thời gian trên, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa vẫn là tâm điểm mưa lớn ở miền Trung trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua do tác động của tổ hợp nhiễu động gió đông và không khí lạnh tăng cường. Khu vực này mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có thể vượt mức 450mm.