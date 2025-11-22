Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk 40 tỷ đồng, điều 21 y bác sĩ khắc phục hậu quả mưa lũ

(VTC News) -

Ngày 22/11, UBND TP Hải Phòng quyết định thành lập đoàn công tác trực tiếp đến thăm, động viên và hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

Trong đợt chi viện lần thứ nhất, Hải Phòng hỗ trợ 40 tỷ đồng tiền mặt từ Quỹ Phòng chống thiên tai cùng thuốc men, vật tư y tế thiết yếu. Hoạt động hỗ trợ dự kiến diễn ra từ 22/11 - 24/11.

Sở Y tế Hải Phòng huy động 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước cùng nhiều loại thuốc phục vụ xử lý môi trường sau bão lụt để chuyển vào Đắk Lắk. (Ảnh Hoàng Xuân)

Đối với đợt chi viện thứ hai, căn cứ kết quả làm việc giữa đoàn công tác và các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, UBND TP Hải Phòng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội phát động chương trình ủng hộ đồng bào Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND TP Hải Phòng giao các sở, ngành Tài chính, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Đắk Lắk xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể về nhân lực và vật lực. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu chậm nhất vào ngày 26/11.

Đến nay, Sở Y tế Hải Phòng đã huy động 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước cùng nhiều loại thuốc phục vụ xử lý môi trường sau bão lụt để chuyển vào Đắk Lắk, sẵn sàng vận chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Sở Y tế thành lập đoàn hỗ trợ gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có chuyên môn sâu trong lĩnh vực phòng chống dịch và khám, chữa các bệnh liên quan. Đoàn chi viện được huy động từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thăm hỏi người dân tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Trước đó, ngày 14/11, Đoàn công tác của Hải Phòng cũng đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao 20 tỷ đồng đến Quỹ Cứu trợ 2 tỉnh (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng) nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.