Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 6/3/2026 - XSTV 6/3

XSTV 6/3. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 6/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 6/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:
- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.
- 45 giải Khuyến khích: Cho các vé trùng khớp số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại của giải Đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.
- XSMN thứ Hai sẽ có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.
- XSMN thứ Ba sẽ có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.
- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.
- XSMN thứ Năm sẽ có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy có đài Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật sẽ có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.
