Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 20/2/2026 - XSTV 20/2

XSTV 20/2. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 20/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 20/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 20/2/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 20/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Có đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

