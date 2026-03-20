Hà Nội sắp họp bầu nhân sự, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

(VTC News) -

Sáng 20/3, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến được tổ chức trong hai ngày 30 và 31/3. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; bầu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, HĐND thành phố xem xét các nội dung: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Kỳ họp cũng xem xét các dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2026; Nghị quyết ban hành Quy chế kỳ họp HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức Chi cục Quản lý thị trường thành phố trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố dự kiến xem xét dự thảo Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; quản lý người lưu trú tại Cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố Hà Nội trong thời gian chờ xuất cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. HĐND thành phố xem xét nội dung mức chi của Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp, HĐND dự kiến xem xét một số nội dung như: Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; mức tặng quà của thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

Cùng với đó, HĐND dự kiến xem xét các dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội; Nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây và trục cảnh quan hai bên sông theo hình thức PPP loại hợp đồng BT theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội; Nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ sự đồng thuận cao với chương trình, nội dung kỳ họp. Chủ tịch thành phố cho rằng, bên cạnh các vấn đề liên quan công tác tổ chức, nhân sự, kỳ họp cần dành thời gian để các đại biểu thảo luận các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là trụ cột gắn với định hướng phát triển chung của Chính phủ và thành phố.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo cơ sở và động lực để các cấp, các ngành triển khai hiệu quả.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Thường trực HĐND thành phố phân công các Ban HĐND thành phố phối hợp UBND thành phố và các sở, ngành liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND thành phố.

Đối với nội dung về công tác nhân sự, bà Phùng Thị Hồng Hà lưu ý, thời gian từ nay đến ngày 31/3 là rất gấp. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần được tiến hành khẩn trương, bảo đảm đúng quy định.