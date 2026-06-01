Hơn 75 triệu đồng bạn đọc chung tay giúp nam sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ

Hoàn cảnh của em Nguyễn Đức Duy (15 tuổi, thôn Trung, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Em Duy là nhân vật trong bài viết: “Nỗi đau của nam sinh 15 tuổi: Chưa một ngày biết mặt cha, nay vĩnh viễn mất mẹ, nguy cơ bỏ học”.

Sau khi hoàn cảnh của Duy được đăng tải, nhiều bạn đọc gửi lời động viên, chia sẻ và hỗ trợ vật chất để giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Thông qua tài khoản của Báo điện tử, bạn đọc ủng hộ tới em Nguyễn Đức Duy số tiền 75.445.000 đồng.

Ông Nguyễn Công Tuyền - cậu của Duy xúc động gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và bạn đọc gần xa đã dành tình thương cho Duy. Gia đình cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để trang trải cuộc sống, chăm lo việc học tập và tạo điều kiện để em có thể tiếp tục đến trường trong thời gian tới.

"Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn sự sẻ chia của bạn đọc. Những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn để cháu Duy có thêm nghị lực vượt qua mất mát, tiếp tục học tập và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn", đại diện gia đình bày tỏ.

Em Nguyễn Đức Duy đón nhận sự giúp đỡ của độc giả.

Duy lớn lên mà không biết cha mình là ai. Người thân duy nhất bên cạnh em suốt tuổi thơ là mẹ - bà Nguyễn Thị Hóa (sinh năm 1978), một người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khi trí tuệ không được bình thường.

Hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ được địa phương hỗ trợ xây dựng cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, bữa đói bữa no đã trở thành điều quen thuộc với Duy từ khi còn rất nhỏ. Dù vậy, em vẫn luôn quấn quýt bên mẹ, thậm chí nhiều lần trở thành chỗ dựa cho chính người đã sinh ra mình. Mỗi khi bà Hóa đi lạc vì trí nhớ không ổn định, cậu bé lại tất tả đi tìm rồi dắt mẹ về nhà.

Bi kịch tiếp tục ập đến vào tháng 3/2026 khi bà Hóa qua đời sau một thời gian mắc bệnh nặng. Sự ra đi của người mẹ khiến Duy trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 15 tuổi. Không còn người thân trực hệ để nương tựa, em hiện đang sống nhờ tại nhà ông Nguyễn Công Tuyền.