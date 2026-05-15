Đội hình Pháp dự World Cup 2026 mới nhất

Sáng 15/5 (giờ châu Âu), đội tuyển Pháp công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Didier Deschamps chọn sớm 26 cái tên dù ngày 2/6 mới là hạn chót nhận đăng ký của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Trong trường hợp có cầu thủ chấn thương, đội tuyển Pháp vẫn có thể chọn người thay thế từ danh sách sơ bộ 55 cầu thủ nộp lên FIFA hôm 11/5.

Danh sách đội tuyển Pháp được công bố có đầy đủ những ngôi sao đạt phong độ cao như Mbappe, Olise, Cherki, Dembele... Hai trường hợp vắng mặt được quan tâm nhất là Randal Kolo Muani (Tottenham) và Eduardo Camavinga (Real Madrid). Cả hai cầu thủ này đều không thể hiện tốt ở câu lạc bộ.

Đội tuyển Pháp là đương kim á quân World Cup. (Ảnh: UEFA)

Riêng trường hợp của Camavinga, huấn luyện viên Deschamps cho biết: "Cậu ấy vừa trải qua mùa giải khó khăn, không được ra sân nhiều và chấn thương. Cậu ấy còn trẻ. Tôi phải đưa ra quyết định. Tôi có thể hiểu được sự thất vọng của cậu ấy".

Tại World Cup 2026, đội tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Các trận đấu của bảng này được tổ chức trên 4 sân vận động tại các thành phố New Jersey, Boston và Philadelphia (Mỹ), Toronto (Canada).

Đội tuyển Pháp đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng có biệt danh "Les Bleus" vào chung kết 2 kỳ World Cup gần nhất (vô địch năm 2018 và á quân năm 2022). Đây là lần thứ 18 Pháp góp mặt ở đấu trường World Cup.

Pháp vượt qua vòng loại với thành tích bất bại (thắng 5, hòa 1, 16 bàn thắng, 4 bàn thua) khi ở cùng bảng Ukraine, Iceland, Azerbaijan.

Đội hình Pháp dự World Cup 2026

Thủ môn: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba.

Hậu vệ: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.

Tiền vệ: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

Tiền đạo: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram.

Lịch thi đấu của đội tuyển Pháp

Ngày 5/6 - 2h10: Pháp vs Bờ Biển Ngà (giao hữu).

Ngày 9/6 - 2h10: Pháp vs Bắc Ireland (giao hữu).

Ngày 17/6 - 2h: Pháp vs Senegal (vòng bảng).

Ngày 23/6 - 4h: Pháp vs Iraq (vòng bảng).

Ngày 27/6 - 2h: Na Uy vs Pháp (vòng bảng).