Ngày đầu bán xăng E10 toàn quốc: Người dân không còn lo lắng, thoải mái mua

(VTC News) -

Video: Người dân Hà Nội mua xăng E10 trong ngày đầu phân phối toàn quốc.

Sáng 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng khoáng và được phân phối rộng rãi trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh tại Việt Nam.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội cho thấy hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định và khách hàng dường như đã quen với loại xăng mới, không còn bất ngờ hay e ngại như trước.

Nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp đầu mối đã chuyển sang bán xăng E10 ngay từ giữa tháng 5 và giải đáp mọi thắc mắc của người tiêu dùng. Sau một thời gian dùng thử, người dân cũng đã tin tưởng loại xăng này hơn.

Hôm nay, xăng khoáng RON95 cũng chính thức dừng bán.

Các cửa hàng chỉ còn phân phối xăng sinh học E5 và E10. Theo quy định của Bộ Công Thương, xăng E5 được lưu hành đến hết 31/12/2030 để phục vụ các dòng xe cũ, chưa tương thích hoàn toàn với E10.

Tại các cây xăng, những băng rôn giới thiệu về xăng E10 được treo nhiều nơi, giúp khách hàng hiểu rõ hơn lợi ích bảo vệ môi trường của sản phẩm này.

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 1 (phố Trần Quang Khải), lượng phương tiện đến đổ xăng E10 khá đông, gồm cả xe máy và ô tô.

Người mua cho biết đã dùng loại xăng sinh học này từ nhiều ngày trước và sử dụng hoàn toàn bình thường, không thấy xuất hiện sự cố.

Tuy nhiên, để bảo vệ phương tiện của mình, nhiều người đã cẩn thận kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển sang E10 như khuyến cáo của các chuyên gia. X

Hôm nay, các cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội đồng loạt thay đổi biển hiệu, bảng giá và hệ thống nhận diện sản phẩm. Việc này giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn loại nhiên liệu mới.

Cửa hàng xăng dầu PVOIL Thái Thịnh trên phố Thái Thịnh là một trong những điểm đầu tiên bán thí điểm xăng E10 từ giữa tháng 8/2025. Nhân viên ở đây cho biết, khách hàng đã quá quen với loại xăng này nên không có thắc mắc gì khi cửa hàng chuyển hoàn toàn sang xăng sinh học.

Tại một cây xăng trên đường Láng, nhiều phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng E10 và cũng không còn đặt câu hỏi về chất lượng xăng sinh học.

"Tôi đã vệ sinh bình xăng trước khi chuyển sang sử dụng E10 để yên tâm hơn. Tôi không nhận thấy có sự bất thường nào khi dùng loại xăng mới", anh Hoàng (phường Cầu Giấy) chia sẻ.

Khảo sát tại các cửa hàng xăng dầu trên phố Trần Vĩ và Định Công trong sáng cùng ngày cũng cho thấy các điểm bán xăng dầu đã hoàn tất việc chuyển đổi sang xăng sinh học theo quy định mới.

Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn 10% ethanol sinh học với 90% xăng khoáng, có khả năng giảm lượng khí thải carbon và góp phần hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.