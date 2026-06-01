Ngày đầu bán xăng E10 toàn quốc: Người dân không còn lo lắng, thoải mái mua
(VTC News) -
Tuy hôm nay là ngày đầu xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc nhưng người tiêu dùng đã không còn e ngại, thoải mái dùng sản phẩm mới.
Video: Người dân Hà Nội mua xăng E10 trong ngày đầu phân phối toàn quốc.
Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 1 (phố Trần Quang Khải), lượng phương tiện đến đổ xăng E10 khá đông, gồm cả xe máy và ô tô.
Cửa hàng xăng dầu PVOIL Thái Thịnh trên phố Thái Thịnh là một trong những điểm đầu tiên bán thí điểm xăng E10 từ giữa tháng 8/2025. Nhân viên ở đây cho biết, khách hàng đã quá quen với loại xăng này nên không có thắc mắc gì khi cửa hàng chuyển hoàn toàn sang xăng sinh học.
Khảo sát tại các cửa hàng xăng dầu trên phố Trần Vĩ và Định Công trong sáng cùng ngày cũng cho thấy các điểm bán xăng dầu đã hoàn tất việc chuyển đổi sang xăng sinh học theo quy định mới.