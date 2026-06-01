Giá xăng dầu hôm nay 1/6: Tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại sau những thông tin trái chiều liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tuần trước, giá dầu Brent đã giảm khoảng 11%, mức giảm mạnh nhất trong 7 tuần; trong khi giá dầu WTI giảm hơn 9%, đánh dấu tuần giảm sâu nhất trong 6 tuần. Cả hai loại dầu đều xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ sớm được hoàn tất.

Cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng giữa Mỹ và Iran liên tục làm dấy lên những đồn đoán về khả năng chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Tuy nhiên, dù cả hai bên đều phát tín hiệu tích cực về triển vọng đàm phán, nhưng vẫn còn những khác biệt trong cách tiếp cận và nội dung thỏa thuận.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa: Reuters).

Trước những thông tin trái chiều liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, giá dầu thời gian qua biến động mạnh. Nhiều phiên giao dịch ghi nhận mức dao động lên tới 6 USD/thùng đối với cả hai loại dầu chuẩn.

Theo các nguồn tin của Reuters, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và từng bước dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia của ING nhận định, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp thị trường dầu mỏ giảm bớt áp lực trong ngắn hạn, song tốc độ phục hồi hoàn toàn vẫn còn là dấu hỏi.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut: 700 đồng/kg.