Giá dầu hôm nay 28/5: Giảm mạnh, xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/4, sau khi xuất hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột, qua đó từng bước nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, hai bên đã đạt được một số tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi truyền thông Iran cho rằng các bất đồng quan trọng chưa được tháo gỡ.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Giới phân tích nhận định, nguy cơ xung đột lan rộng đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm giảm tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu. Việc một số lãnh đạo quân sự Iran đánh giá khả năng tái bùng phát chiến sự là thấp đã củng cố niềm tin của thị trường vào triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại. Dữ liệu vận tải biển cho thấy, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ đã đi qua khu vực này vào thứ Tư, sau khi hai tàu chở dầu thô khác vượt eo biển hôm trước. Mặc dù vậy, lưu lượng vận chuyển dầu nhìn chung vẫn ở mức hạn chế.

Trước đó, giá dầu Brent tăng gần 4% trong phiên ngày 26/5, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, làm suy giảm kỳ vọng về tiến trình hòa bình giữa hai nước. Cùng thời điểm, Israel tiếp tục tăng cường các cuộc không kích tại Lebanon, khiến tình hình khu vực Trung Đông càng thêm căng thẳng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung dầu tại khu vực Trung Đông giảm hơn 14 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, dấu hiệu nhu cầu tiêu thụ suy yếu cũng bắt đầu xuất hiện khi hai hãng hàng không lớn nhất của Ấn Độ được cho là đã cắt giảm mạnh kế hoạch bay nội địa trong tháng 6 và 7 tới.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng RON95 tăng 1.470 đồng/lít, không cao hơn 25.540 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng 1.206 đồng/lít, không cao hơn 24.340 đồng/lít Giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng trong kỳ này.