Báo Philippines: Việt Nam cho thấy vai trò ngày càng tăng

Bài viết của tác giả Ei Sun Oh nhấn mạnh, trong bối cảnh Đông Nam Á thận trọng điều hướng một môi trường chiến lược ngày càng phức tạp, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Dựa trên tình hình thực tế, thời điểm, điểm đến và ý nghĩa chính trị liên quan, chuyến thăm 3 nước ASEAN cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành một trong những nhân tố định hình chính của khu vực.

“Chuyến thăm khu vực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy vai trò ngày càng tăng của Việt Nam” đăng tải trên trang Manila Times.

Đối với Việt Nam, chuyến thăm ngoại giao khu vực này diễn ra vào một thời điểm đặc biệt quan trọng. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một trong những quốc gia lớn năng động nhất về kinh tế ở Đông Nam Á. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cùng với vai trò và vị thế của Việt Nam.

Với chuyến thăm Thái Lan, tác giả bài báo cho rằng, trọng tâm tập trung vào sự phối hợp kinh tế và kết nối khu vực Đông Nam Á. Mặc dù cả hai đều là những nền kinh tế lớn của ASEAN, hợp tác song phương vẫn còn chưa xứng với tiềm năng. Việt Nam và Thái Lan, về nhiều mặt, là những đối tác kinh tế có thể bổ sung cho nhau.

Thái Lan sở hữu thị trường vốn sâu rộng, năng lực nông nghiệp và công nghiệp mạnh mẽ, cùng với các doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Trong khi đó, Việt Nam cung cấp nguồn lao động trẻ, đà phát triển sản xuất và sự hội nhập ngày càng tăng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Một lĩnh vực hợp tác tiềm năng sẽ liên quan đến hội nhập chuỗi cung ứng trong sản xuất ô tô, điện tử và chế biến thực phẩm.

Các tập đoàn Thái Lan đã thiết lập các hoạt động quy mô lớn tại Việt Nam, trong khi các công ty Việt Nam ngày càng tìm cách thâm nhập sâu hơn vào thị trường ASEAN thông qua Thái Lan.

Hợp tác logistics tăng cường trên khắp tiểu vùng Mekong cũng có thể được chú trọng, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại về những điểm yếu của vận tải biển toàn cầu và những biến động địa chính trị.

Hợp tác năng lượng cũng có thể nổi lên như một chủ đề quan trọng. Quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam đòi hỏi nguồn năng lượng lớn, trong khi Thái Lan có kinh nghiệm trong điều phối năng lượng khu vực.

Các cuộc thảo luận về đầu tư năng lượng tái tạo, kết nối điện và thậm chí là hợp tác cơ sở hạ tầng khí tự nhiên hóa lỏng có thể được đề cập trong chuyến thăm.

Chuyến thăm Singapore mang ý nghĩa chiến lược lớn hơn. Singapore từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm trí tuệ và tài chính của Đông Nam Á. Đối với Việt Nam, việc tăng cường quan hệ với Singapore không chỉ đơn thuần là thu hút đầu tư, mà còn là học hỏi kinh nghiệm và định vị chiến lược.

Đầu tư của Singapore vào Việt Nam rất lớn, trải rộng trên các khu công nghiệp, tài chính, logistics và phát triển đô thị. Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thường được coi là một trong những sáng kiến ​​kinh tế song phương thành công nhất của ASEAN.

Tuy nhiên, hợp tác trong tương lai có khả năng vượt ra ngoài lĩnh vực sản xuất truyền thống, hướng tới các lĩnh vực giá trị cao hơn như quản trị kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, hệ sinh thái bán dẫn và tài chính chuyển đổi xanh.

Tác giả nhấn mạnh bài phát biểu quan trọng ​​của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026. Đối thoại Shangri-La đã phát triển thành diễn đàn chiến lược hàng đầu châu Á và sự hiện diện của Việt Nam tại đây rất quan trọng.

Tác giả bài báo kỳ vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngoài việc đề cập các nguyên tắc chủ chốt của ASEAN, thông điệp của Việt Nam sẽ mang tầm nhìn và sức nặng hơn trong bối cảnh Việt Nam đang dần khẳng định hình ảnh là một bên tham gia khu vực mang tính xây dựng và vững chắc.

Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.

An ninh lương thực là một trong những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương. Việt Nam vẫn là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, trong khi Philippines phải đối mặt với áp lực về nguồn cung gạo trong nước.

Do đó, hợp tác công nghệ nông nghiệp, các thỏa thuận cung cấp lương thực ổn định và các phương pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu có thể sẽ là vấn đề được đề cập trong các cuộc thảo luận song phương.

Tác giả bài báo cho rằng, ngoài các thỏa thuận cụ thể, chuyến thăm khu vực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thể hiện một Việt Nam tự tin hơn, khẳng định vai trò và vị thế trong ASEAN. Chuyến thăm thể hiện nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc kết nối các mạng lưới chồng chéo về khả năng phục hồi kinh tế, tính linh hoạt chiến lược và ảnh hưởng khu vực.

Bài báo khẳng định, đối với toàn khu vực Đông Nam Á, đây thực sự có thể là tin tốt. Trong bối cảnh nhiều thể chế toàn cầu dường như ngày càng tê liệt, khu vực sẽ được hưởng lợi khi nhiều thành viên ASEAN phát triển năng lực và sự tự tin để đóng góp có ý nghĩa vào sự ổn định khu vực.

Hoạt động ngày càng tích cực của Việt Nam có thể giúp củng cố chính khả năng phục hồi tập thể mà ASEAN sẽ cần trong những năm đầy biến động phía trước.