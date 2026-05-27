Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok, thăm chính thức Thái Lan

Với 21 loạt đại bác chào mừng, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt, Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Thủ tướng Karom Polpornklang, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Theo chương trình tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có buổi tiếp lãnh đạo TCC Group của Thái Lan.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam.

Đến nay, Thái Lan và Việt Nam có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Nền kinh tế và chuỗi cung ứng của hai nước liên kết chặt chẽ, và cả hai nước đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nhau.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tám tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ USD và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ USD.