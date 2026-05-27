Chưa hồi phục chấn thương, Neymar vẫn tin được dự World Cup

Theo ESPN, Neymar khẳng định thể trạng của mình ổn và không lo việc chấn thương ảnh hưởng đến việc anh tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil.

Neymar xuất hiện trên khán đài sân Vila Belmiro để theo dõi trận Santos thắng Deportivo Cuenca 3-0 tại Copa Sudamericana sáng 27/5. Khi liên tục được truyền thông Brazil hỏi về tình trạng chấn thương, Neymar chỉ đáp ngắn gọn: “Mọi thứ vẫn ổn, hoàn toàn nguyên vẹn”.

Siêu sao người Brazil dính chấn thương khi thi đấu cho Santos trong trận thua 0-3 trước Coritiba ngày 17/5. Trước câu hỏi liệu vấn đề này có ảnh hưởng tới kỳ World Cup hè năm nay hay không, Neymar nói: “Ảnh hưởng gì cơ?”.

Dù Neymar tỏ ra khá lạc quan nhưng bộ phận y tế của tuyển Brazil vẫn theo dõi sát sao tình trạng của anh và đã xây dựng riêng một phác đồ điều trị.

Neymar có tên trong danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. (Nguồn: AP)

ESPN dẫn lời các nguồn tin cho biết chấn thương ở bắp chân phải của Neymar không đơn giản như đánh giá ban đầu của Santos. Phần cơ bị sưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và thời gian cầu thủ này cần nghỉ ngơi có thể kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, khả năng anh kịp góp mặt ở các trận giao hữu gặp Panama và Ai Cập vào ngày 31/5 và 5/6 là không cao.

Brazil sẽ có trận ra quân ở World Cup 2026 với Morocco vào ngày 13/6. Neymar hiện vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng. Anh chưa thi đấu cho Selecao kể từ khi bị đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 10/2023 trong một trận đấu quốc tế.

Dù trước đó HLV Carlo Ancelotti nhiều lần khẳng định chỉ triệu tập những cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất và từng gạch tên Neymar ở các đợt tập trung gần đây, cựu sao Barcelona vẫn có tên trong danh sách 26 cầu thủ Brazil dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây cũng sẽ là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của anh.