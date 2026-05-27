Hot girl tuyển nữ Việt Nam thua đau ở Cúp Quốc gia 2026

Trận tranh giải Ba là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam. Thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua ở miền Bắc đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Hai đội không thể tấn công liên tục với cường độ cao nhằm tránh rơi vào trạng thái bào mòn thể lực.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự và tích cực đeo bám đối phương. Tuyển thủ quốc gia Trần Thị Duyên chứng tỏ vai trò của mình khi cô chỉ huy hàng thủ, tích cực đeo bám đối phương khiến Thái Nguyên T&T gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, các pha bóng phản công của họ lại chưa mang đến hiệu quả.

Trần Thị Duyên (áo đỏ) không thể giúp Phong Phú Hà Nam thắng trận.

Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên T&T trông chờ nhiều vào khả năng hỗ trợ tấn công của Mỹ Anh cũng như sự đột biến của Bích Thùy. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến từ pha dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang của Rebecca. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, khác biệt đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao. Phút 49, Bích Thùy đi bóng kỹ thuật vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Trong thế bị dẫn bàn, Phong Phú Hà Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không hiệu quả. Hàng thủ Thái Nguyên T&T chơi tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành hạng Ba của Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.