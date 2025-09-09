Lượt 2 giải nữ VĐQG 2025: TP.HCM I thắng Phong Phú Hà Nam

(VTC News) -

Tâm điểm của loạt trận ngày 9/9 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 là màn đối đầu giữa TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam. Không bất ngờ khi thế trận cân bằng được duy trì trong hiệp đấu đầu tiên. Hai đội cố gắng phòng ngự chắc chắn trước khi nghĩ về bàn thắng. Trần Thị Duyên và Ngọc Uyên chơi nổi bật bên phía Phong Phú Hà Nam.

Hai cầu thủ phòng ngự này thi đấu tập trung và không để chân sút đối phương tiếp cận khung thành. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Nhưng hiệp 2 là lúc mà TP.HCM I khẳng định đẳng cấp và bàn thắng đến với khoảnh khắc tỏa sáng của những cầu thủ kinh nghiệm.

TP.HCM I đánh bại Phong Phú Hà Nam.

Phút 60, từ đường chuyền hay của Huỳnh Như, Phan Thị Trang bật cao đánh đầu tung lưới Phong Phú Hà Nam. Thời gian còn lại, Phong Phú Hà Nam nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm bàn san bằng tỉ số. TP.HCM I kết thúc trận đấu với chiến thắng tối thiểu.

Ở trận đấu còn lại của vòng 2, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) trải qua trận đấu không hề dễ dàng với TP.HCM II. Phút 26, Thu Thìn một lần nữa lên tiếng với bàn thắng mở tỉ số quan trọng cho đội bóng vùng mỏ. Than KSVN vẫn kiểm soát tốt thế trận nhưng lại không thể tận dụng cơ hội nới rộng các biệt.

Sang hiệp 2, TP.HCM II tiếp tục lùi sâu phòng ngự và không dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép mà Than KSVN tạo ra không hề nhỏ. Nhưng kịch bản nửa đầu trận đấu lặp lại. Nguyễn Thị Vạn và đồng đội dứt điểm chưa đủ sắc sảo để đánh bại đối phương. Chung cuộc, Than KSVN thắng TP.HCM II 1-0.