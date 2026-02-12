(VTC News) -

“Cái gì luôn ở dưới đất nhưng không bao giờ bẩn?” là câu đố vui đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Không cần tính toán phức tạp hay kiến thức cao siêu, câu hỏi này chủ yếu thử thách khả năng liên tưởng và tư duy ngược của người chơi.

Chỉ với một câu hỏi ngắn gọn, câu đố mang lại sự tò mò, thích hợp để giải trí, đố vui bạn bè hoặc tạo không khí nhẹ nhàng trong lớp học, gia đình.

Cái gì luôn ở dưới đất nhưng không bao giờ bẩn? (Ảnh minh họa)

Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa? nếu rồi, hãy thử hỏi người bên cạnh xem họ có trả lời giống bạn không nhé!