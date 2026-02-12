Tiểu thương chợ hoa cúc Tết xứ Huế vui mừng vì khách hàng tăng đột biến

Người dân TP Huế tấp nập đi mua cúc vàng chơi Tết
Ngoài hoa mai, hoa đào thì dân Huế còn chơi một loại hoa khá đặc biệt dịp Tết Nguyên đán là hoa cúc vàng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại nhiều chợ hoa xuân lớn ở TP Huế như trên đường Lê Quý Đôn (phường Thuận Hoá); Lê Duẩn ( phường Phú Xuân); Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ) bày bán khá nhiều loại cây chơi Tết như đào, mai, quất... nhưng cúc vàng vẫn chiếm chủ đạo.
Năm 2025 Huế trải qua các trận lụt lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 khiến việc trồng hoa cúc vàng Tết Nguyên đán gặp nhiều vất vả và giá hoa cũng vì thế mà tăng cao. Tuy nhiên, sức mua cúc Tết năm nay lại tăng đột biến so với mọi năm.
Các xe chở hoa cúc Tết tại các chợ hoa Xuân ở Huế vào ra tấp nập
Người dân Huế thường chơi hoa cúc vàng theo cặp chậu. Giá hoa cúc năm nay dao động từ 1,5 - 4 triệu đồng/cặp, tăng nhiều so với năm ngoái (thường chỉ từ 1 - 2 triệu đồng/cặp).
Chị Nguyễn Thị Hoài Trang ( trú TP Huế) – tiểu thương kinh doanh tại chợ hoa trên đường Lê Duẩn (phường Phú Xuân) cho biết, dù con gần một tuần nữa mới đến Tết nhưng chị bán được hơn 50 chậu cúc vàng, cao hơn hẳn so với mọi năm.
"Năm nay tôi vận chuyển hơn 200 chậu cúc vàng đủ kích cỡ lên đây để bán với giá dao động từ 1 đến vài triệu đồng/cặp. Nếu như mọi năm phải đến ngày 26 - 27 tháng Chạp người mua hoa mới tấp nập thì năm nay từ ngày 24 lượng khách đã tăng đột biến so với mọi năm...", chị Trang phấn khởi.
Để đáp ứng sức mua tăng đột biến của khách hàng, các tiểu thương liên tục vận chuyển hoa từ các vườn đến các chợ hoa Xuân để bày bán.
Anh Lê Văn Tấn Phi (trú TP Huế) cho biết, dù bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nhưng nhờ thời tiết cuối năm thuận lợi, hoa cúc năm nay phát triển tốt, lên màu rực rỡ. Đây cũng là mặt hàng được ưa chuộng nhất so với các loại hoa khác trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
"Năm nay hoa đẹp nên khách mua sớm để chọn chậu ưng ý. Vườn cúc gần 400 chậu của tôi hiện tiêu thụ được hơn 100 chậu dù mới 24 Tết. Hy vọng sẽ bán hết sớm để nghỉ Tết, không còn cảnh ế ẩm chờ người mua ngày 29 – 30 Tết như những năm trước”, anh Phi chia sẻ.