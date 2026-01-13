Tất bật dọn dẹp khu ‘đất vàng’ ở TP.HCM làm công viên, vườn hoa Tết Bính Ngọ

Đại diện đơn vị thi công cho biết, dự án được xác định là công trình có ý nghĩa lớn, nhận được sự kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương. Ban đầu, kế hoạch thi công trong 30 ngày, nhưng để kịp phục vụ Tết, thời gian được rút ngắn còn hơn 15 ngày. Công nhân làm việc theo ca gần như 24/24h, nhiều hạng mục thi công xuyên đêm.