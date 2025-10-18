Cận cảnh khu đất 'vàng' bỏ hoang gần 10 năm giữa trung tâm TP.HCM

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM), diện tích hơn 9.000 m² từng được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn cao 40 tầng, khởi công năm 2017 và hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi Thương xá Tax bị phá dỡ năm 2016, dự án vẫn chưa được triển khai, khiến quỹ đất vàng hai mặt tiền Nguyễn Huệ - Lê Lợi bị bỏ trống suốt gần 10 năm.
Năm 2021, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) từng đề xuất được thuê đất không qua đấu giá để thực hiện dự án, song các bộ ngành cho rằng đề xuất này không phù hợp vì khu đất là tài sản công và lĩnh vực đầu tư ngoài ngành nghề chính. UBND TP.HCM sau đó giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phương án sắp xếp, xử lý đất theo Nghị định 167 và làm rõ tính hợp pháp của dự án.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu đất vàng từng là Thương xá Tax - biểu tượng thương mại hơn 130 năm tuổi của Sài Gòn - hiện vẫn là bãi đất trống, chỉ có vài công nhân dựng rạp chuẩn bị cho một sự kiện ngắn ngày.
Tháng 5/2025, Satra kiến nghị UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ cho phép doanh nghiệp được thuê đất không qua đấu giá theo Luật Đất đai 2024 để tiếp tục đầu tư.
Doanh nghiệp cho biết đã chi hơn 487 tỷ đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, trong đó hơn 300 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Từ năm 2016 đến nay, Satra vẫn phải nộp hơn 640 tỷ đồng tiền thuê đất.
Satra cho rằng nếu không được tiếp tục dự án, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi, quyết toán các khoản chi đã thực hiện, gồm 199 tỷ đồng bồi thường cho các hộ dân và hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ thêm 40% giá trị nhà đất theo chủ trương của thành phố.
Tháng 9/2025, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành văn bản số 2353, chỉ đạo Satra phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, xác định rõ điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi để triển khai dự án.
Trường hợp không đủ điều kiện, doanh nghiệp phải có văn bản trả lại đất cho Nhà nước, theo quy định về sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Khi đó, UBND phường Sài Gòn sẽ chủ trì việc kiểm tra, đo đạc, lập hồ sơ thu hồi và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu đất Thương xá Tax là tài sản công, từng được thu hồi từ liên doanh Noga Sài Gòn và giao cho Satra quản lý. Do vậy, hướng xử lý khả thi nhất hiện nay là doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất nếu không còn đủ điều kiện triển khai hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.
Ông Trần Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn, cho biết hiện các sở, ngành và Satra đang phối hợp rà soát toàn diện hiện trạng, hồ sơ pháp lý để báo cáo UBND TP.HCM xem xét, đưa ra hướng xử lý cuối cùng. “Khu đất Thương xá Tax nằm ở vị trí trung tâm, có giá trị lớn về kinh tế, văn hóa và cảnh quan đô thị. Thành phố chỉ đạo phải xử lý chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, không để kéo dài tình trạng bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích”, ông Nghĩa nói.
Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880, từng là trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất của Sài Gòn, nằm giữa ba tuyến phố lớn Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur. Sau khi bị tháo dỡ để nhường chỗ cho dự án trung tâm thương mại kết nối với ga Metro số 1, khu đất này đến nay vẫn chưa được tái sử dụng.
Việc TP.HCM yêu cầu Satra xác định rõ năng lực triển khai hoặc hoàn trả đất được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lãng phí kéo dài gần một thập kỷ và sớm đưa khu đất vàng này vào khai thác hiệu quả, xứng tầm với vị trí trung tâm của thành phố.