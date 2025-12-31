Đóng

Nghệ nhân chỉnh âm giữa rừng già Tây Nguyên

(VTC News) -

Bằng đôi tai nhạy bén và bàn tay khéo léo, nghệ nhân A Thu đã dành cả đời để cân chỉnh từng bộ chiêng, giúp âm vang truyền thống của người Xơ Đăng luôn được ngân xa.

DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới