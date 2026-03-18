Mang đầu bút bi trong mặt suốt 13 năm không hay biết

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nam bệnh nhân 29 tuổi, trú tại Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng đau vùng thái dương - mặt phải kéo dài, cơn đau tăng rõ khi thời tiết thay đổi. Trước đó, anh đã đi khám ở nhiều cơ sở y tế nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận cách đây 13 năm, trong lúc nô đùa, bệnh nhân bị bạn dùng bút bi đâm vào vùng thái dương. Sự cố khiến phần vỏ đầu bút và lò xo gãy, nghi găm vào vùng mặt nhưng không được xử trí triệt để.

Hình ảnh dị vật sau khi được đưa ra khỏi vùng hố thái dương sau 13 năm.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cắt lớp vi tính cho thấy một dị vật nằm sâu ở vùng thái dương - má phải. Dị vật này nằm phía trong tuyến nước bọt mang tai, khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, liên quan đến nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Ê-kíp khoa Răng Hàm Mặt tiến hành phẫu thuật lấy dị vật. Quá trình can thiệp đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng và thao tác chính xác nhằm tránh tổn thương các cấu trúc lân cận. Dị vật được lấy ra là phần đầu vỏ bút bi kèm lò xo tồn tại trong cơ thể suốt nhiều năm.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Theo đại diện ê-kíp điều trị, đây là trường hợp dị vật tồn tại lâu năm ở vị trí nhạy cảm, nếu không được xử trí kịp thời có thể gây biến chứng phức tạp. Việc loại bỏ dị vật không chỉ giải quyết nguyên nhân gây đau kéo dài mà còn giúp phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp chấn thương vùng đầu - mặt, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra và xử trí sớm, tránh để lại hậu quả về sau.