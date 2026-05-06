Triệt phá sòng bạc núp bóng khu vui chơi ở Lạng Sơn, thu giữ 301 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn núp bóng dưới danh nghĩa khu vui chơi giải trí tại khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Quang Huyên (áo trắng, đứng giữa), Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh triệt phá vụ án.(Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 21/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và Khu vui chơi giải trí thuộc Công ty TNHH Thái Dương (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang tại khu vực các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang có hành vi tổ chức đánh bạc tại các bàn chơi với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan, khách chơi thắng thua sẽ đổi chíp (Phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 nhân dân tệ = 3.681 đồng tiền Việt Nam (theo tỷ giá thời điểm bắt quả tang).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hơn 2,1 triệu chip (tương đương gần 8 tỷ đồng), gần 24.000 chip trên người các con bạc (khoảng 88 triệu đồng) và gần 780.000 nhân dân tệ tiền mặt tại quầy thu ngân (xấp xỉ 3 tỷ đồng).

Đáng chú ý, kiểm tra các két sắt, lực lượng chức năng phát hiện lượng chip dự trữ lên tới gần 82 triệu đơn vị, tương ứng hơn 301 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc) làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp này được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, tuy nhiên chỉ được vận hành máy tự động, không có sự tham gia trực tiếp của nhân viên.

Các đối tượng tham gia đánh bạc. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Lợi dụng vỏ bọc này, Zeng Hua đã tổ chức lắp đặt bàn chơi, thuê người vận hành, chia bài, điều hành hoạt động đánh bạc như một casino thu nhỏ. Nhóm nhân viên gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam được phân công quản lý, giám sát, thu – trả tiền cho người chơi và hưởng lương cùng tiền “boa”.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 66 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có 48 người nước ngoài và 18 người Việt Nam.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.